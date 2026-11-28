La lujosa mansión que el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão mandó construir en las inmediaciones del Yacht y Golf Club, sobre la calle La Burrerita, en Lambaré, terminó convertida en una estructura abandonada y saqueada, que actualmente sería utilizada como refugio por delincuentes y personas adictas a las drogas, según denunciaron vecinos al medio local “Cuarto Poder”.

El inmueble, que quedó bajo el resguardo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), expone interrogantes sobre el control y la custodia de las propiedades que administra la institución.

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De acuerdo con el informe periodístico, la propiedad abarca aproximadamente tres o cuatro lotes y cuenta con una imponente construcción principal y otra edificación separada. Pavão habría intentado comprar toda la cuadra, pero ante la negativa de uno de los propietarios, terminó construyendo en el terreno contiguo.

Cuando el inmueble pasó a manos del Estado, la vivienda estaba prácticamente terminada. Contaba con instalaciones de aire acondicionado, cables, luminarias, ventanas y puertas, y solamente faltaban algunos detalles, como la pintura y los muebles. Sin embargo, tras el cierre del lugar y el retiro de las personas encargadas de su cuidado, comenzaron los saqueos, hasta dejar la propiedad reducida a su estructura de hormigón, según los testimonios recogidos por el medio “Cuarto Poder”.

Bienes incautados sin control

Según el reporte, vecinos aseguran que actualmente ingresan delincuentes y personas adictas a las drogas, convirtiendo el inmueble en un foco de preocupación para quienes viven en los alrededores.

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El escenario plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad de la Senabico, organismo dependiente de la Presidencia de la República, cuya función es garantizar la guarda, custodia, administración y conservación de los bienes incautados y comisados. La institución fue creada mediante la Ley N.º 5876 precisamente para evitar que estas propiedades pierdan su valor y establecer su destino conforme a la legislación.

La contradicción es que un inmueble vinculado a uno de los narcotraficantes más conocidos de la región, que alguna vez representó un importante patrimonio, hoy está desvalijado y convertido en un refugio de personas ajenas a cualquier actividad de conservación. La pregunta es ¿Quién responde por el deterioro de estos bienes?

Antecedentes

Jarvis Chimenes Pavão, nacido en Ponta Porã, Brasil, en la frontera con Pedro Juan Caballero, es considerado uno de los históricos narcotraficantes de la región. Su estructura estuvo vinculada al tráfico de cocaína desde países como Bolivia y Colombia hacia territorio brasileño, además de investigaciones por presunto lavado de dinero en Paraguay.

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Durante su permanencia en cárceles paraguayas, como Tacumbú y posteriormente la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, su nombre estuvo relacionado con investigaciones sobre el crimen organizado y disputas entre estructuras criminales. En diciembre de 2017 fue extraditado a Brasil para cumplir condenas pendientes por narcotráfico.

En 2024, el Ministerio Público y la Cámara de Senadores realizaron procedimientos y allanamientos en viviendas de Lambaré vinculadas al patrimonio del narcotraficante, con miras a su traslado a la administración de la Senabico. Mientras tanto, los vecinos de la calle La Burrerita siguen esperando respuestas, en medio de una situación que vuelve a poner en discusión quién supervisa a la institución encargada de administrar los bienes incautados al crimen organizado.