El Ministerio Público hizo este domingo un llamado a la ciudadanía para conseguir información que permita identificar a familiares de un hombre que se halla hospitalizado en estado grave en Asunción.

Se trata de Antolín Quiñone Palacios (57 años), quien estaría domiciliado en la ciudad de Capiatá y se encuentra internado en el Hospital de Trauma de la capital.

Las personas que cuenten con información que permita localizar a los familiares del hombre pueden comunicarse a la línea telefónica (0981) 372 642 o acercarse al Hospital de Trauma.