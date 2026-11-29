El pasado jueves 26 de noviembre se realizó una requisa en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde fueron encontrados numerosos objetos prohibidos en los pabellones B Alta, B Baja y C Alta, sectores en los que se encuentran recluidos integrantes de organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Clan Rotela.

El procedimiento permitió incautar 14 teléfonos celulares, 27 cargadores, 10 lanzas, 50 estoques de fabricación casera, 30 cuchillos de fabricación casera, 200 cuchillos de uso doméstico, 600 litros de chicha de elaboración casera, 10 sogas, 15 garrotes de madera y cuatro petacas de caña.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que este tipo de operativos tiene como objetivo detectar e incautar elementos prohibidos y objetos no autorizados, en el marco de las acciones de seguridad penitenciaria.

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Asimismo, indicaron que las intervenciones se realizan en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (DGEP), mediante una circular que dispone requisas permanentes en todos los centros penitenciarios del país, con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, a fin de fortalecer la seguridad institucional y prevenir situaciones que puedan comprometer el orden.

Sin embargo, la importante cantidad de elementos incautados, principalmente teléfonos celulares y armas blancas, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades del Ministerio de Justicia deben responder: ¿quién controla realmente las penitenciarías del país y cómo ingresan estos objetos a los establecimientos?

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La interrogante cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los familiares y visitantes son sometidos a controles de seguridad antes de ingresar a los centros penitenciarios. Entonces, ¿cómo es posible que personas privadas de libertad, incluso integrantes de organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad, tengan acceso a teléfonos celulares, cargadores y armas de fabricación casera dentro de sus celdas?

La presencia de estos elementos también genera dudas sobre los controles internos y el trabajo de los agentes penitenciarios encargados de custodiar a los internos. Si los procedimientos de seguridad funcionan correctamente, resulta necesario esclarecer por qué estos objetos llegan a manos de personas que deberían permanecer bajo estricta vigilancia.

Fuga de reclusos del penal de Misiones

A estos cuestionamientos se suma un grave antecedente registrado hace poco más de cuatro meses, cuando dos internos considerados de alta peligrosidad lograron escapar de la Penitenciaría Regional de Misiones en circunstancias que generaron numerosas interrogantes sobre el sistema de custodia. El caso derivó en una intervención del establecimiento penitenciario y el apartamiento del entonces director, Francisco Benítez.

Según los datos que trascendieron sobre aquella fuga, los internos habrían conseguido desprender los barrotes de la celda en la que estaban recluidos y posteriormente atravesaron tres cercos perimetrales, tras cortar los tejidos de alambre, para salir a la ruta e internarse en una zona boscosa.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que los guardias supuestamente no se encontraban en sus respectivos puestos de vigilancia al momento de la fuga.

La explicación que se manejó fue que uno de los internos debía ser trasladado al Hospital Regional de San Juan Bautista y que el funcionario apostado en una garita ubicada a escasos metros del sector por donde escaparon los reclusos tuvo que acompañar dicho traslado.

Más de 1.900 internos

Actualmente, la Penitenciaría Regional de Misiones alberga a más de 1.900 personas privadas de libertad, entre procesados y condenados. Esta cantidad de internos representa un importante desafío para el sistema de seguridad y control del establecimiento, donde deben garantizarse condiciones de custodia que impidan el ingreso y la circulación de elementos prohibidos.

La reiteración de hechos como la fuga de internos y la reciente incautación de teléfonos celulares, cargadores y armas blancas obliga a revisar los mecanismos de control interno y el desempeño del personal penitenciario.

Ante este escenario, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, debería disponer una investigación integral para determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos, establecer eventuales responsabilidades y verificar si existen fallas o posibles complicidades dentro del establecimiento.

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La seguridad penitenciaria no puede limitarse a realizar requisas periódicas después de que los objetos prohibidos ya se encuentran en poder de los internos. El desafío de las autoridades es garantizar que las personas procesadas y condenadas permanezcan bajo un sistema efectivo de control, sin privilegios ni condiciones que les permitan mantener elementos que comprometan la seguridad dentro y fuera de las cárceles.