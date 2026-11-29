El suboficial Justino Rubén Caballero Toledo (32) resultó lesionado tras ser arrollado por una motocicleta en el kilómetro 16 de la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda. El uniformado cruzó la calle para dar apoyo a un procedimiento policial y fue impactado por el biciclo.

La motocicleta involucrada es de la marca Kenton, modelo Dakar, color negro, con matrícula 706 ABYP, que estaba conducida por Braian Augusto Brítez Cardozo (19), domiciliado en el barrio María Florencia de Encarnación.

Bomberos voluntarios del distrito de Capitán Miranda auxiliaron a ambos para trasladarlos hasta el Hospital General de Itapúa, donde fueron asistidos. El efectivo policial es funcionario de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã, en Cambyretá.

Los intervinientes manifestaron que en el lugar del hecho no había iluminación, lo que habría contribuido a que sucediera el accidente. Se labró acta de lo ocurrido y se comunicó el caso al agente fiscal de turno, Francisco Martínez.

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Persecución que originó el caso

En el departamento de Itapúa se desarrolla el “Operativo de fortalecimiento de seguridad”, con el refuerzo de patrullajes y barreras policiales en puntos estratégicos del departamento. Esto, en respuesta a la secuencia de hechos de inseguridad ocurridos en los últimos 15 días y como antesala del operativo “Año Paha”.

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Cerca de las 21:30, una camioneta tipo Ford Ranger 3.0 (2026), color perlado y sin chapa, atropelló una barrera policial sin detener la marcha, por lo que se originó una persecución sobre la ruta PY06.

El rodado fue interceptado en el kilómetro 16 de la ruta, sitio en el que, en paralelo, terminó arrollado el suboficial que llegó de apoyo en el móvil 1150.

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Dos aprehendidos sometidos al alcotest

Fueron aprehendidos dentro del rodado dos ocupantes. El conductor fue identificado como Emilio Osvaldo Silva Rivas (46) y su acompañante como Ramón Alberto Correa Morel (32).

Los mismos fueron sometidos al alcotest, con resultado negativo. No obstante, el fiscal de turno, Francisco Martínez, dispuso la permanencia de ambos en la sede policial hasta que declaren ante el Ministerio Público.

Deberán justificar la procedencia de la camioneta de alta gama que circulaba sin la patente correspondiente. Además, deberán responder por haber atropellado la barrera policial, situación que podría dar pie a una investigación por exposición al peligro en el tránsito terrestre.