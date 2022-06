Diputados evita integrar Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero

La comisión bicameral debe estar integrada por tres senadores y tres diputados, y una vez instalada la comisión elegirá a un presidente, un vicepresidente y un relator.

Según explicaron desde la Cámara Baja, la comisión estará integrada por dos colorados y un liberal, por lo que un representante del tercer espacio quedaría fuera salvo que negocie el espacio con un liberal.

Alliana no firma la resolución de designación de los diputados que integrarán la comisión porque supuestamente las bancadas no remiten a sus representantes. Alliana dijo que el cartismo aún no eligió, como tampoco lo hicieron los abdistas y opositores.