Nuevos miembros del TSJE enfatizan en mayor control contra dinero sucio

“Una nación no tiene futuro ni desarrollo posible si está controlada por el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó durante su audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Jorge Bogarín González, nuevo miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que mañana asume junto al liberal César Rossel, quien también inició la exposición de sus propuestas con el tema del financiamiento político.

Los dos nuevos miembros del TSJE, que se sumarán al presidente Jaime Bestard (ANR) tras la jubilación de Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PEN), centraron gran parte de sus promesas en mejorar el control al financiamiento político y evitar que el crimen organizado siga influyendo en las candidaturas, e incluso evitar que la política sea usada como mecanismo para el lavado de dinero.

“Es importante que la Justicia Electoral trabaje en un férreo control de la financiación de todos los que participan en las contiendas electorales”, insistió Bogarín González, quien agregó que las agrupaciones políticas deben poner su parte “para que las campañas políticas no sean una fachada para el lavado de activos”.

Rossel, como funcionario de la Justicia Electoral, llegó a trabajar directamente sobre el financiamiento político y advirtió que con el desbloqueo, el dinero se volvió aún más determinante y complejo de controlar.

“El gasto mayor anteriormente era en propaganda y eso fue migrando a gasto operativo donde se gasta más ahora. Ahí entrar a una batahola de cosas: el transporte, arreo, etc.”, mencionó. Estos son gastos que generalmente no se declaran.

También dijo que otro problema que se suma es que la ley no prevé la devolución de gastos de campañas a los candidatos, sino a los partidos, lo que hace que el dinero pueda ser un condicionante para ciertas candidaturas.

Tanto Rossel como Bogarín González mencionaron que hay que simplificar los procesos de rendición de cuentas, “sin que eso implique aflojar los controles” e involucrar a otras instituciones para que sea un proceso preventivo y no solamente reactivo.

Bogarín González también mencionó la necesidad de unificar las leyes electorales que actualmente están muy dispersas por varias modificaciones.

Control férreo a dinero

Ambos miembros coincidieron en la necesidad de mejorar los controles actuales, los cuales reconocen son insuficientes al estar encarados solamente desde el TSJE. Consideran que únicamente puede realizar una fiscalización efectiva sobre el dinero en campaña involucrando a otras instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Está pendiente que Seprelad emita una regulación del sector político.

Desbloqueo de listas

Sobre todo César Rossel mencionó algunas cuestiones que habría que revisar con el desbloqueo de listas ya que así como beneficios, trae complicaciones. Citó por ejemplo que la disposición de propaganda gratuita es inaplicable para todos los candidatos. “El problema del desbloqueo es ese, tiene dos problemas, una es que a la gente que no tiene tanto carisma la obliga a retraerse en la lista y favorece al que tiene más recursos para exponerse”, dijo el liberal. Si bien aclaró que no está en contra del sistema contra listas sábanas, hay cosas que corregir.

Transparencia en TSJE

Tanto Rossel como Bogarín González coincidieron en que propondrán que las sesiones de los miembros del TSJE sean públicas como en la mayoría de las demás instituciones. También propusieron crear espacios donde disponibilizar resoluciones y documentos sobre las decisiones claves, e incluir un sistema para verificar en líneas las actas electorales. Actualmente solamente se disponen las actas TREP. Bogarín además propuso clarificar la parte administrativa para ver “cómo se está manejando el dinero en la Justicia Electoral”.

Partidos políticos

“Hay que sacar de la conciencia colectiva de que los partidos políticos no son importantes. Los partidos políticos son el único camino”, afirmó César Rossel, indicando que hay que fortalecer a las agrupaciones políticas, aumentando y mejorando el sistema de aporte y subsidio estatal. Bogarín González, si bien destacó su no pertenencia a ningún partido, diciendo que “al no estar comprometido con ninguna institución en particular sino con la democracia, me dará libertad de acción” para buscar el equilibrio en el TSJE, también reconoció el rol de las agrupaciones políticas en la sociedad.

Aumentar participación

Ambos miembros del TSJE fueron consultados sobre la manera de promover mayor participación en las elecciones, sobre todo de los jóvenes. Según Jorge Bogarín González hay que “buscar que el ciudadano vaya a votar no porque va a haber una represión o una multa. Hay que trabajar en educación”. César Rossel por su parte dijo que el mayor problema es la franja etaria entre 18 y 24 años, cuyo desinterés también se da porque solo se ve el “lado muy negativo” de la política. “Hay que sacar la satanización de la política en los jóvenes”, afirmó Rossel, involucrando a la juventud y dijo que eso no se logra solo con leyes.

Definición clave sobre concertación

Uno de los mayores desafíos que posiblemente tendrá que resolver la nueva composición de miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es sobre al uso del Registro Cívico Permanente para las internas de la Concertación Nacional 2023.

La concertación opositora tiene la intención de realizar sus internas con base en el padrón nacional, algo a lo que la Asociación Nacional Republicana (ANR) ya adelantó su oposición. De hecho, ante un intento similar en las municipales del 2015, accionaron ante el TSJE para impedirlo. En el caso de que se suscite esta disputa, la última instancia de decisión será la de los miembros del TSJE.