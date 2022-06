“No somos un movimiento santo”, admite cartista, pero asegura que Peña es el “mejor posicionado”

El colorado cartista relató esta mañana que cuando se oficializó la candidatura de Hugo Veláquez, él personalmente comunicó que no acompañaría dicha campaña y decidió sumarse al “proyecto” de Santiago Peña. “No te estoy diciendo que estamos en un movimiento santo, inmaculado, de ángeles alados. No, no... estamos en un movimiento con sus características y particularidades. Creo que es el proyecto que genera mayor esperanza”, defendió.

Con respecto a las investigaciones de inteligencia en contra de Tabesa y las empresas del líder Horacio Cartes, primeramente dijo que él no actuará de vocero en ese asunto, pero cuestionó que se esté apuntando solo a dicho grupo empresarial.

“Pero tenemos que investigarlos a todos también, no estoy de acuerdo que se haga una investigación solo a Tabesa, que se investigue a todos. Lo que yo cuestiono es por qué razón se ha abocado solamente a un grupo empresarial y lo llamativo es que estamos en una época electoral en la que el candidato mejor posicionado, por lejos, es Santi Peña”, aseveró en contacto con ABC.

