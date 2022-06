Oposición firma Concertación contra la mafia y la corrupción

El acuerdo de Concertación se firmó con el fin de elegir una dupla presidencial opositora y unificada para las elecciones generales del 2023. Se deja abierta la posibilidad de extender el acuerdo en las candidaturas a gobernaciones donde los aspirantes lo soliciten.

El evento se realizó en la sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y participaron en la ceremonia los presidenciables del PLRA Efraín Alegre, Martín Burt y Herminio Ruiz Díaz. Así también Sebastián Villarejo de Patria Querida; la independiente Soledad Núñez y Hugo Portillo (PDC).

Los presidenciables de la concertación ausentes fueron Hugo Fleitas (llanismo); Kattya González (PEN) y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional). Fleitas dijo tener covid y González que tuvo una emergencia familiar.

La anfitriona del acto fue Josefina Duarte, referente del PRF y el orador principal fue el monseñor Mario Melanio Medina.En representación de los jóvenes hizo uso de la palabra el Ing. Agr. de Alto Paraná Ariel Maidana y por el sector de las mujeres habló Ana Martínez, vicepresidenta del Partido de la A.Durante el uso de la palabra lanzaron encendidos discursos contra la mafia, la corrupción, la falta de trabajo y falta de espacio para las mujeres que pidieron paridad en listas plurinominales y en el futuro gabinete presidencial.

Previamente se hizo lectura del documento firmado, el cual establecía diversos compromisos, entre ellos que el liberal Alfredo Jaeggli sea el administrador principal de la campaña.

El Frente Guasu finalmente no acudió ni firmó el acuerdo. Su candidata presidencial, Esperanza Martínez, participó en un acto paralelo a una cuadra de distancia, en la Plaza Italia. No obstante, se confía que el grupo se sume pronto. Al término del encuentro, Josefina Duarte indicó que la inscripción oficial de la Concertación se haría el 15 de junio. No obstante, Efraín Alegre, titular del PLRA y aspirante presidencial, dijo confiar que el Frente Guasu se sume antes del 27 de junio, fecha límite para inscribir alianzas y concertaciones ante la Justicia Electoral.Agregó que los candidatos tienen tiempo hasta el 31 de agosto para oficializar las candidaturas y los compañeros de fórmula. El PEN, Hagamos, el PDP y otras fuerzas firmaron el acuerdo.

“Esto no da más”, dice Medina

Mons. Mario Melanio Medina, histórico referente del Comité de Iglesias del Paraguay, fue el orador principal de la firma del acuerdo de la Concertación 2023.

En su alocución, felicitó a la oposición por alcanzar esta “madurez política” para buscar un mejor Paraguay e instó a los presidenciables a llegar a la “alternancia”.Medina consideró que la unión opositora es una “hazaña” que demuestra una “madurez cívica” necesaria para la comprensión y atención a los distintos problemas sociales, de educación y también sanitarios que presenta nuestro país.

Señaló que el cambio de gobierno es más que nunca necesario porque “esto ya no da más”, en alusión a los 70 años de control del Partido Colorado.

No obstante, aclaró que la unidad no va contra la ANR y los colorados, donde hay personas muy queridas y honorables, sino contra los que tienen secuestrada la institución política para su beneficio.

Señaló que los partidos, movimientos y presidenciables de la Concertación tienen el deber de luchar contra la mafia y el latrocinio de la corrupción para sacar al Paraguay de la decadencia y la ruina en la que se encuentra.

“Se debe recuperar la soberanía nacional y evitar el futuro apocalíptico”, resaltó.

Finalmente, el monseñor dijo que se “debe recuperar la ética” para una orientación moral que lleve a obrar bien y así, con ello, “ser más humanos”.

Esperanzan estaba a una cuadra

El Frente Guasú, la concertación de izquierda liderada por Fernando Lugo, finalmente no participó ayer en la firma del acuerdo por la Concertación Nacional 2023. La aspirante presidencial del este sector, la senadora Esperanza Martínez, incluso acudió en paralelo a un evento político de su grupo interno en la Plaza Italía de Asunción, espacio situado a una cuadra de distancia de la sede del PRF, donde se firmó el documento de unidad de la oposición.

Durante un acto “improvisado” por los 11 años del Partido Participación Ciudadana (PPC), Martínez sostuvo que su candidatura seguía siendo un compromiso con la gente y con el cambio.Sostuvo que su postulación busca mejorar las políticas estatales sociales en seguridad, empleo, salud y derechos de todas las personas.

Un llamado a los jóvenes

Soledad Núñez dijo que este era un momento histórico para la democracia. Llamo a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes a no creer que todo está perdido o que la política sea “sucia”. “Todos tenemos que involucrarnos para que las cosas cambien, la política es servicio. No involucrarnos es dejar que manejen los más inútiles, aseveró.

Cambio es lo que urge

Hugo Portillo (PDC) urgió llegar al cambio y la alternacia pero fue crítico al acuerdo en sus redes sociales. “Me sorprende la falta de visión del PLRA así como está planteada la Concertación (solo Ejecutivo), hará que el próximo gobierno liberal sea ingobernable”. “Llegar sólo a la presidencia, no generará un cambio, apenas una alternancia”, expres

No ayudar al continuismo

Sebastián Villarejo (PPQ) recalcó que por primera vez en la historia se firma un acuerdo como este. Subrayó que aquellos que compitan fuera de la Concertación no harán más que “hacer el juego al continuismo” del la ANR. Dijo que si bien faltan algunos acuerdos, esto solo demuestra que en la verdadera oposición no hay “patrones”.

“Hay que pelear juntos ”

Martín Burt (PLRA) vaticinó que el Frente Guasu está esperando el momento para unirse a la Concertación. Señaló que para buscar la alternancia uno no puede ser egoísta y recordó que todos los candidatos tuvieron que ceder. Señaló que hay cosas más importantes en la vida que no se pueden hacer solos. “Tenemos que pelear juntos”, afirmó.

No es contra la ANR, dice

Efraín Alegre (PLRA) dijo ayer que la Concertación “no se funda en contra del Partido Colorado, sino con el Partido Colorado. Entre gente decente que busca derrotar a la mafia de Horacio Cartes y muchos otros mafiosos”.Dijo confiar que el Frente Guasu y Euclides Acevedo se sumen oficialmente pronto.