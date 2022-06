Cartistas y aliados logran otra vez impedir más controles antilavado a clubes y tabacaleras

El proyecto fue rechazado y enviado al archivo por 35 votos en contra y 29 a favor, la mayoría de ellos cartistas, cuyo principal líder Horacio Cartes (Honor Colorado) es vinculado a presuntas actividades ligadas al lavado de dinero, según un informe de Seprelad. También fueron gravitantes varias fugas en la oposición.

Lea más: Intentarán que tabacaleras y clubes sean controlados

“El Partido Colorado puede tener diferencias electorales, como ocurrió en el caso Guairá, pero cuando se trata de negocios les importa un comino el bienestar del pueblo. Ellos defienden negocios y no al país”, acusó el diputado Édgar Acosta (PLRA), proyectista de la iniciativa, quien también destacó las llamativas ausencias de varios opositores al momento de la votación.

“Nos pusimos todos de acuerdo 44 votos y llamativamente 15 personas se dan la vuelta y salen. Yo no voy a estar detrás de ellos. Yo voy a publicar la lista para que ellos expliquen por qué votan en contra y por qué se ausentaron”, afirmó Acosta, que lamentó que una vez más se archive al proyecto que buscaba transparentar las operaciones de clubes y tabacaleras.

Alegan cambio del sentido de sus votos

De la lista difundida por Diputados, los liberales Celeste Amarrilla y Eusebio Alvarenga afirmaron que han modificado el sentido de sus votos, refiriendo que estaban a favor del proyecto, sin embargo, figuran como que “no votó” en el caso de la legisladora y que Alvarenga votó “en contra”.

“No es la primera vez que estoy pillando que tocan, o se ‘equivocan’ o como Cartes, no saben, figuro que yo no voté en la reciente ley que votamos para incluir a las tabacaleras y los clubes de fútbol. ¿Quién se equivoca? Esto ya no tiene gracia y mal pensada como soy, creo que esto se está tocando a propósito”, afirmó Amarilla.

“Ahora ponen que yo no voté en está ley. Basta de errores. Corrijan ese p… sistema que solamente se equivoca con nosotros y ahora mismo quiero una lista corregida”, exigió Amarilla.

En el mismo sentido se intentó justificar Alvarenga diciendo: ”Acá hay un registro perverso del sentido de mi voto” y “es una vergüenza que aparezca mi voto en negativo, cuando para mi el tema de la Guairá y este (clubes y tabacaleras) eran fundamentales”.

Solo los cartistas se animaron a defender formalmente

El principal argumento de los cartistas fue que supuestamente este proyecto era una “persecución política” contra Cartes. “Todo lo que tiene relación con el señor Horacio Cartes se busca legislar y sobrelegislar inclusive”, afirmó el diputado Justo Zacarías Irún (ANR, HC).

Su esposa, diputada Rocío Abed (ANR, HC), también dijo que supuestamente solo falta que se incluya el “control a las empanadas”, haciendo alusión a otra de las empresas del grupo Cartes.

“No es ninguna persecución a personas que se dedican a actividades lícitas”, aclaró el diputado Celso Kennedy (PLRA), quien acotó que en todo caso “sí los que se dedican a actividades ilícitas pueden estar preocupados”.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) también recordó a la ciudadanía que el propio acápite del proyecto expresa claramente la intención de la iniciativa. “Previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes dice la ley”, refirió y dijo que lo que se busca es evitar que se identifique a los clientes y ya no ocurra como ahora, que le venden a cualquiera que “toque el timbre” y que resulta que retiran en aviones tripulados por sospechados de vinculación con el terrorismo.

Lea más: Cartes, ¿dueño del cargamento que supuestamente iba en el avión iraní a Aruba?

El proyectista Édgar Acosta (PLRA) insistió en que lo que se busca es incluir taxativamente en la obligación de los controles a sectores que mueven grandes cantidades de dinero en el país.

El informe filtrado de Seprelad, además de las millonarias trasferencias sospechosas referentes a Tabacalera del Este SA (Tabesa), también detalla “préstamos” al Club Libertad, con G. 329.577 millones.

Varios de los cartistas también intentaron poner como supuesta buena referencia a recientes trasferencias del Club Libertad como la de Sebastián Ferreira al Houston Dynamo FC de Estados Unidos y de Julio Enciso al Brighton de Inglaterra. “Pidan los informes a Libertad. Pidan el informe de cómo se venden los jugadores”, alegó Basilio “Bachi” Núñez y pidió hacer lo mismo con el Club Olimpia y otros.

El diputado Colym Soroka (ANR, oficialista) solicitó aprobar con modificaciones, incluyendo en los controles a los importadores de “productos fitosanitarios”, que según sostiene, son una fuente importante de lavado de activos y que no son puestos en la mira.