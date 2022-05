Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes

Un reporte oficial del Estado paraguayo, que como nunca antes consolidó datos oficiales tributarios, financieros y aduaneros, armó un gigantesco diagrama al que ha puesto números de una red que habría sido montada por Horacio Cartes y su grupo económico. El análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) está en la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y, por la utilización del sistema financiero estadounidense, fue enviada una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).

Para los analistas, Tabacalera del Este (TABESA) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo. El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.

Por el camino atraviesan cuentas offshore (empresas de maletín) ubicadas en paraísos fiscales adonde llega el dinero en forma de inyecciones de capital, préstamos o como pagos a proveedores (otras firmas presumiblemente de papel relacionadas a sus hijos, hermana y otros allegados personales). Según el reporte, el esquema está siendo investigado desde el 2018.

Resaltan además vinculaciones con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico y crímenes transnacionales. Entre las vinculaciones directas e indirectas de Cartes mencionan a Darío Messer, a Roque Fabiano Silveira (“señalado como socio comercial del expresidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá”). Dicen de Roque que ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en EE.UU., vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y 2006, y procesado en Paraguay.

El informe también menciona a “Luis Henrique Boscatto, partícipe del lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos al Brasil, comandado por Messer. Fue extraditado al Brasil y su nombre aparece vinculado a Cartes en el relato de la Policía Federal con el operativo “Patrao”.

Como punto especial aparece el diputado cartista Erico Galeano, de quien dicen que tiene operaciones monetarias con Cartes. “Erico Galeano, vinculado a la firma MERCURY TABACOS SA, dirige un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando, asociado a la firma Tabacalera del Este SA, que fue comunicado al Ministerio Público a través del informe de inteligencia financiera número 08/2022″, dice parte del informe sobre Galeano quien por estas denuncias tuvo que descabalgar de su candidatura para la Gobernación de Central y ahora busca los fueros parlamentarios de la mano de Honor Colorado.

1. Cartes le vende a Cartes

El informe describe minuciosamente lo que sería una simulación de ventas y detalla el destino de la producción de TABESA. Asegura que solamente desde el 2014 al 2021 se registraron ingresos por más de 13,6 billones de guaraníes de los cuales el 73% del monto total fueron adquisiciones de cigarrillos realizadas por otra empresa del mismo grupo Cartes: Palermo SA.

Entre 2014 y 2016 TABESA vendía los cigarrillos que producía a varias empresas y personas físicas, pero principalmente a su distribuidora, Palermo SA, también del Grupo Cartes. En ese lapso, Palermo SA le compró a Tabesa mercadería por valor de US$ 345.869.173. Como segundo comprador aparecía en ese lapso de tiempo la figura de “importes consolidados”, lo que sería una forma para compilar y ocultar compradores y clientes de exportación. A esta enorme “bolsa”, TABESA hizo figurar que le vendió cigarrillos por valor de 80.400.368 de dólares solamente entre el 2014 y 2016.

Posteriormente, aparecen otras empresas que hicieron compras en ese mismo lapso, pero por cifras menores que Palermo e “importes consolidados”. Algunas de estas firmas están compuestas por personas vinculadas a casos de narcotráfico, además de robo de vehículos y camiones; otras, sin embargo, tienen como locales “depósitos (la mayoría cerrados), casas pequeñas de porte humilde, simples piecitas y hasta un centro de salud en el lugar en que debería estar la empresa”, según los datos revelados.

2. En 2017 todo cambia

Todo indica que el 2017 fue un momento de rediseño del esquema de venta y recaudación. El gobierno de Cartes pasaba una profunda crisis política ocasionada por la enmienda inconstitucional que pretendían los cartistas y que acabó con el asesinato de Rodrigo Quintana.

“Entre 2017 y 2018 el esquema sufre una reestructuración, donde varios compradores (algunos de los citados y con antecedentes) desaparecen y las compras pasan a ser absorbidas por personas o empresas ligadas a Cartes”, puntualiza el reporte financiero.

El mismo documento infiere que “este cambio podría representar una maniobra para desprender el negocio de actores sospechados y proseguir con el circuito de simulación de compras locales, ocultando el destino final del producto”.

Entre 2017 y 2021 Palermo siguió siendo el principal comprador de los cigarrillos de Tabesa, pero en lugar de ‘importes consolidados’ figura ‘clientes de exportación’.

Cabe recordar también que en este mismo lapso (en mayo de 2018) se destapa en el Brasil la operación “Cambio, desligo” (Cambio y fuera, por su nombre en español), que tuvo como centro de un presunto esquema de lavado de dinero a Darío Messer y en donde el mismo Horacio Cartes fue procesado en ese país.

Si en algún momento los grandes compradores de cigarrillos de Tabesa quedaron ocultos bajo el nombre de “importes consolidados” y bajo la figura de Palermo SA, a partir del 2017 la operativa se diversificó cuando Horacio Cartes estaba en el penúltimo año de su gobierno y en un ambiente político convulsionado. Ese mismo año Cartes también movió la offshore revelada por los Pandora Papers, Dominicana Adquisition, la misma que ocultó en su declaración jurada.

Desde ese 2017 llamativamente varias empresas del mismo Grupo Cartes se convirtieron repentinamente en clientes de la Tabacalera con el desembolso de gruesas sumas de dinero. “Estas operaciones son sospechosas debido a que ninguna de las citadas se dedica a la venta mayorista o minorista de cigarrillos”, dice el reporte.

3. De Horacio a Sara

Entre los clientes de TABESA a partir del 2017 figura la propia hermana de Horacio, Sarah Cartes, por G. 32.388 millones de guaraníes, unos 4,7 millones de dólares. Además figura como cliente la propia cementera Cementos Concepción Sociedad Anónima Emisora (Cecon S.A.E.) que aparece como pagadora a TABESA por un monto de G. 16.000 millones, unos 2,3 millones de dólares. También la fundación que lleva el nombre de su padre, Ramón Telmo Cartes, pagó a Tabesa unos US$ 217.922, cerca de G. 1.500 millones entre 2017 y 2021. Pamplona Sociedad Anónima, donde aparece como principal directivo José Ortiz, también pagó a TABESA unos 11.788 millones de guaraníes, más de 1,7 millones de dólares.

4. Medios de comunicación

Además, a partir de ese año, aparecen como compradores otras empresas del Grupo dedicadas a medios de comunicación: “Gráfica y Editorial Inter-Sudamericana SA” (diario La Nación) por G. 1.833 millones, unos 267.000 dólares, y “Multimedia SA” (diarios Popular, HOY, Crónica) por 1.306 millones de guaraníes, unos 190.000 dólares. También aparece Unicanal, del Grupo JBB (Javier Bernardes), que siempre fue sospechado de formar parte del conglomerado manejado por Cartes; Unicanal ha pagado a TABESA también unos 1.555 millones de guaraníes, unos 226.000 dólares.

Otra bolsa que aparece en el período 2017/2021 es la “clientes de exportación”, que pagaron operaciones por valor de 280.000 millones de guaraníes, casi 41 millones de dólares, a TABESA. El punto llamativo de este ítem es que se asemeja a la anterior modalidad llamada “importes consolidados” que hicieron figurar hasta el 2017 y que desapareció después.

5. Erico y Mercury

Si bien la Fiscalía hasta ahora no ha articulado acciones sobre las denuncias contra el diputado Erico Galeano y sus sospechosos movimientos financieros confirmados en anteriores reportes, los nuevos datos son contundentes. Mercury Tabacos, vinculado a Erico Galeano, aparece también como cliente de Tabacalera del Este SA con un monto de 82.000 millones de guaraníes, unos 12 millones de dólares aproximadamente. Mercury Tabacos ocupa el cuarto lugar entre los compradores (detrás de Palermo SA, clientes de Exportación y URU SRL).

Galeano ha recibido en el pasado pagos de Horacio Cartes que figuran como “servicios prestados en Paraguay” por un monto de 1.500.000 dólares. Este dinero tiene una controversia sobre su origen porque mientras el expresidente de la República reportó que era en concepto de pagos por servicios prestados, Galeano dijo a la prensa que eran préstamos para cubrir la salud de su esposa. Este dinero entró a Mercury Tabacos, pasó luego a Alpina SA (su estación de servicios) y terminó en la Liga Capiateña de Fútbol.

Posteriormente, y en otro informe de inteligencia, saltó que Cartes recibió de Erico 2.250.000 dólares el 12 de marzo del 2021. Esta transferencia de dinero no tuvo ningún reporte de operación del sistema financiero pese a que ambos eran personas expuestas (PEP) y obligadas de reporte.

6. Marea SRL y BNF

Marea SRL, una empresa ubicada en Ciudad del Este y de propiedad de Carmelo Ochipintti Dalla Fontana, hermano del presidente del BNF Manuel Ochipintti, también figura entre los principales clientes de TABESA según el informe de inteligencia financiera. Constan pagos de unos 1.035 millones de guaraníes, más de 150.000 dólares.

El BNF continúa hasta ahora como el principal conducto por el cual se remiten gigantescas transferencias a la banca internacional desde el Grupo Cartes. El 98% de las transferencias de TABESA, en los últimos tres años, se han realizado a través de la banca estatal.

El BNF ha servido en el pasado también como principal conducto de ingreso de dinero de Darío Messer al Paraguay, más de 84 millones de dólares. Por este hecho el banco estatal fue sancionado por el Banco Central del Paraguay con una fuerte multa de 1,5 millones de dólares que fueron desestimados por la justicia; el BCP ha apelado esta última resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

7. El dinero

Grandes fortunas de TABESA y de Horacio Cartes como persona física se han estado moviendo en América, Europa y Asia, además de grandes paraísos fiscales. Bancos brasileños han estado recibiendo remesas físicas de reales que, según el informe, podría provenir del contrabando de cigarrillos ya que los depositantes del dinero son personas físicas y empresas que operan sobre todo en la frontera Paraguay-Brasil. El reporte confirma además que los datos aduaneros indican una exportación a EE.UU. por valor de 1.813.000 dólares, pero los datos financieros indican que Tabesa ha recibido, de EE.UU., sumas que llegan a más de 9 millones de dólares.

Desde el 2014 al 2021 solamente TABESA envió más de 589.000.000 de dólares a través de la banca local privada y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Desde el 2018, el 98% del total de la fortuna girada al extranjero fue a través del BNF.

Brasil es el primer destino de la mayor transferencia de dinero: unos 1,380 billones de guaraníes (212.000.000 de dólares) fueron enviados al vecino país desde cuentas de TABESA, pese a que ni un solo pabilo de cigarrillo se exporta legalmente a dicho país. “Se puede observar que la mayor cantidad de remesas se realiza a Brasil, que es extraoficialmente su principal mercado (vía operaciones de contrabando), sin embargo, no registra exportaciones a dicho país, según datos oficiales de la SET y ADUANA”, expresa parte del reporte.

En segundo lugar de transferencias monetarias aparece México y en tercer lugar las Islas Caimán que tienen una población de apenas 66.000 personas; a este conocido paraíso fiscal se ha enviado unos 421.000 millones de guaraníes, equivalentes a casi 65.000.000 de dólares. Pero también aparecen otros destinos, como Estados Unidos, donde se transfirieron 105.000.000.000 de guaraníes.

No son los únicos destinos del dinero de TABESA: aparecen también Bahamas, Curazao, Luxemburgo, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Indonesia. También se giran a cuentas de Argentina, India, España, EE.UU., Corea del Sur, Alemania, Holanda, Italia, China, Austria, Japón, Polonia y Singapur.

8. El recorrido por el mundo

El banco del grupo Cartes envió al Brasil, desde el 2015 al 2021, unos 40 billones de guaraníes, equivalentes a 25 billones de reales, unos 6.800 millones de dólares.

Según descripciones de cuadros obrantes en el informe, el dinero sale de la banca del grupo Cartes e ingresa a dos bancos en Brasil. Desde allí se descarga sobre un banco de España desde el cual los fondos son remitidos a cuatro sitios: a una banca en China y a dos bancos internacionales en Nueva York (Estados Unidos) y un tercer banco estadounidense vuelve a reenviar el dinero hasta la cuenta local del banco del mismo grupo. En el caso de TABESA, el dinero sale a través del banco del grupo Cartes, va hacia un corresponsal internacional con sede en la Argentina y de allí se conecta con cinco bancos estadounidenses.

9. En efectivo

La mayoría de las transacciones del grupo Cartes se realizan en efectivo, “con altos flujos de efectivo”. Como ejemplo citan un volumen de US$ 2.000 millones solamente por operaciones de cambios de divisas entre el 2017 y 2021. Agregan que el 64% de las remesas recibidas por el grupo Cartes se hicieron en efectivo: de un total de US$ 956 millones, alrededor de US$ 621 millones fueron con dinero en efectivo. Este alto flujo de dinero se estaría moviendo “inter-empresas”, lo que les permite seguir “inyectando dinero, simulando movimientos y utilidades. En el detalle se observan montos significativos y en números redondos, lo que llama la atención”.

10. Hasta los muertos

El informe habla de un esquema donde disfrazan el origen del dinero usando como clientes de la Tabacalera a nombres de muertos, familiares, medios de comunicación, fundaciones, otras empresas satélites del mismo grupo empresarial y hasta sospechosos cargamentos que terminan en paraísos fiscales en el Caribe. Mencionan que Aruba tiene poco más de 100.000 habitantes, pero aparece en el primer lugar de las exportaciones de cigarrillos del grupo Cartes por unos 184.000.000 de dólares, en el período 2007 al 2021: marcas como Santa Fe, Ibiza y Eight que no son comercializadas en Paraguay y sí lo son, supuestamente, en el Caribe.

11. Miles de pabilos

Solamente durante los cinco años del gobierno de Horacio Cartes, su Tabacalera del Este (TABESA) reportó haber vendido cigarrillos en Paraguay por valor de 1.100.000.000 de dólares; si esta cifra se vendió localmente significa que cada fumador paraguayo consumió cada día entre 89 y 94 cigarrillos, ente 2017 y 2018. Coincidentemente, y de acuerdo a sus propias declaraciones juradas, el expresidente triplicó su fortuna durante su gobierno: pasó de 1,3 billones de guaraníes declarados en 2013 a unos 3,3 billones de guaraníes en el 2018.