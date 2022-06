Velázquez cuenta cómo resolverían impedimento si Marito gana la Junta de ANR

Este tarde, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y Juan Manuel Brunetti, los precandidatos a la Presidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana, visitaron los estudios de ABC Cardinal y dieron una extendida entrevista sobre las aristas fundamentales que hacen a su campaña en pos de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Velázquez, defendió la candidatura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR e indicó que este no está inhabilitado a postularse en dicho cargo, pero sí a ejercer en dos cargos públicos.

Sobre este punto, indicó que de ganar Marito la titularidad de la ANR, mientras siga como Presidente de la República, se nombrará en su reemplazo al siguiente en la lista de integrantes de la Junta.

“Él va a ganar como presidente de la Junta, va a haber un acuerdo dentro del partido y mientras tanto va a ser electo uno de los miembros de la Junta de Gobierno”, expresó.

En este punto, mencionó que los candidatos a sustituir a Mario Abdo en la Junta son Nicanor Duarte Frutos o Juan Afara.

Hizo énfasis que la candidatura de Mario Abdo es fundamental para recuperar al partido que en este momento “está secuestrado” y es sucursal de una tabacalera, en alusión a la administración de Pedro Alliana, quien es del movimiento de Honor Colorado. “Teníamos que enfrentarle a Horacio Cartes con un candidato de peso. El presidente de la República quiere, quería enfrentarle a Horacio Cartes”; acotó.

Buscarán la “justicia social”

“La única motivación que tenemos para llegar a la Presidencia de la República es buscar la justicia social en el Paraguay”, señaló Velázquez como principal arista en su plan de gobierno.

En ese sentido, también se pronunció Brunetti, quien dijo que el principal desafío que tendrán, si llegan al Poder Ejecutivo, será reducir la brecha social que es la “cuestión de fondo” de la que parten la mayor parte de los problemas actuales del país.

No se abrazarán con Horacio Cartes

En otro punto, Velázquez volvió a decir que no se abrazará con el expresidente de la República, Horacio Cartes y que el única abrazo que podría darse es con los verdaderos colorados.

Dijo que no trabajará con aquellos que utilizan al partido para beneficio personal. “No me voy a abrazar con Horacio Cartes. El 19 de diciembre van a ver que no es ningún montaje”, aseguró el precandidato a presidente por el oficialismo colorado.

De igual forma, se expresó Brunetti, quien dijo que “mantiene la misma línea que Velázquez” y que el trabajo será en equipo junto a su actual dupla.

El avión iraní

Consultado sobre la información a la que accedió como vicepresidente de la República, sobre el avión iraní que llegó a nuestro país, Velázquez señaló que no recibió reporte alguno y que lo que sabe es que existen sospechas de que parte de los iraníes que llegaron eran parte del grupo terrorista islámico.

“Llama mucho la atención (...) ese carguero. Llama poderosamente la atención. Estoy seguro que nuestras agencias de seguridad están en comunicación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos”, manifestó.

Inscribieron su candidatura

Este jueves, Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti, inscribieron su precandidatura en las internas coloradas para pujar por ser la chapa presidencial del partido para las elecciones generales del 2023.

La otra candidatura inscripta y a la que se enfrentarán los candidatos de Fuerza Republicana, son Santiago Peña y Pedro Alliana, del movimiento Honor Colorado.