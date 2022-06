Senado incluye a tabacaleras y clubes en control antilavado, otra vez

El proyecto busca modificar la Ley 1.015/97 para incluir como sujetos obligados de control a las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillos y similares y los clubes deportivos, cualquiera sea su disciplina: las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas.

Fue aprobado por 39 votos y por el rechazo, dos. Hubo cuatro ausentes. Se remite a la Cámara de Diputados.

Desirée Masi (PDP) negó que se trate de una persecución política, pero sostuvo que si la Cámara de Diputados vuelve a rechazar este proyecto, el Senado tiene los votos necesarios para ratificar su versión. Agregó que el mismo camino tomará el proyecto por el cual Paraguay ratificaría el protocolo de lucha contra el comercio ilegal trasnacional de tabaco, que sigue cajoneado en la Cámara Baja a pedido de los cartistas.

Masi reconoció que la propia Seprelad dice que el proyecto no es necesario para controlar la industria de cigarrillos y las entidades deportivas.

“El fútbol es la lavandería más grande del mundo”, dijo a su turno el senador Salyn Buzarquis (PLRA). Sostuvo que este tipo de proyectos se rechazan en la Cámara de Diputados porque hay una buena cantidad de asalariados del grupo Tabesa. “Gente del Partido Colorado pero también gente que dicen ser del Partido Liberal”, agregó. El parlamentario dijo estar preocupado que esté “normalizado” que legisladores reciban dinero fijo del grupo Cartes sin que la Fiscalía tome cartas en el asunto.

Lea más: Colorados y aliados del PLRA archivan ley antilavado en clubes y tabacaleras

Sin embargo, dijo que lejos de generar un enojo en la Cámara Baja, esta aprobación pondrá muy “contentos” a los diputados, que podrán “cotizar” más sus votos.

Stephan Rasmussen (PPQ) cuestionó que el principal argumento en Diputados para rechazar el proyecto es que están incluidos los clubes y tabacaleras como sujetos de control. “¿Entonces cuál es el problema que se diga taxativamente?”, cuestionó.

Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) recordó que diputados modificaron un proyecto similar en que eliminaban del control a las tabacaleras y clubes pero mantenían a las criptomonedas. Anunció que apoyaría la iniciativa, pero recordó que el mismo análisis se puede hacer con la producción de whisky y perfumes.

Sergio Godoy (ANR, HC) dijo que comprenden que esto sea por afectar a Horacio Cartes; sin embargo, acotó que la resolución de la Cámara de Diputados está justificada con un dictamen de la Seprelad. Respondió a Buzarquis que en el Senado también hay casos de sobornos pero que no puede dar nombres.

“El que nada debe nada teme”, dijo Abel González (PLRA), quien sin embargo cuestionó a la Seprelad por no impulsar este tipo de proyectos para mejorar el control. No obstante, sostuvo que la entidad no necesita la ley para controlar a las tabacaleras ni clubes.

“No tenemos miedo a ningún tipo de control”, dijo por su parte el senador llanista Antonio Barrios.