“Cumplo un rol y voy a seguir haciéndolo”, responde Arregui tras recibir amenaza de muerte

Luego de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haya hecho pública primeramente la información acerca de las amenazas que supuestamente el pasado miércoles recibió el ministro de Seprelad, Carlos Arregui, él mismo lo confirmó esta tarde ABC Color y brindó detalles de lo ocurrido.

“Es cierto. Fue frente a mi casa. Tengo tres testigos. Hice la denuncia en la Comisaría 11ª y ante organismos internacionales”, indicó el ministro.

Lea más: Seprelad: inclusión de tabacaleras y clubes deportivos derivaría en una “superposición legal”

Arregui señaló que siempre es víctima de todo tipo de amedrentamientos hasta por redes sociales, pero esta es la primera vez que llegan hasta su domicilio. “Esta vez llegaron hasta mi casa y lamento mucho que mi familia haya tenido que escuchar toda clase de improperios. Esta persona me gritó que me iban a matar, que Horacio Cartes iba a ser presidente de la ANR, Santi Peña presidente de la República, Marito vende patria, que soy un hijo de p*ta, etc. Los vecinos escucharon, vieron pero no se quisieron acercar”, señaló.

“El guardia vio cuando la persona se bajó de un automóvil, pero no vio si tenía chapa, un auto de estos vía Chile, después se retiró de nuevo en un automóvil que le recogió”, relató Arregui.

“Es la primera amenaza directa, de alguien que se va alegremente frente a casa, pero en todas las campañas políticas siempre hubo hostigamiento en las redes, siempre dejo constancia en actas, recibo amenazas de demandas, por las acciones que yo realizo, por las decisiones que tomo”, sostuvo.

Lea más: Comisión Bicameral que investigará lavado de dinero convoca a Arregui y al titular del BCP

A raíz de lo ocurrido, Arregui indicó que tomará precauciones y confirmó que ya reforzó la seguridad de su hogar y su familia.

“Cumplo un rol y voy a seguir haciéndolo. Soy un funcionario de Estado y voy a seguir cumpliendo con lo que tengo que hacer”, afirmó.

ABC Color accedió también a las imágenes de circuito cerrado en las que se observa a un hombre que llega hasta la casa del ministro Carlos Arregui y durante unos minutos se puede observar que exclama algunas palabras y realiza gestos. Luego se retira del lugar.