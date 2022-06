No se persigue a las industrias sino al contrabando de cigarrillos, afirma experto de la OMS

- ¿Qué implica que Paraguay se adhiera al protocolo que debe aprobar el Congreso?

- La epidemia de tabaquismo en el mundo tiene consecuencias económicas, sociales y de desarrollo de manera general muy importante. Por eso, los países han desarrollado un convenio marco para el control de tabaco. Ese convenio marco contiene un paquete integral de medidas basadas en la evidencia, que se han comprobado como efectivas para reducir el consumo de productos de tabaco. Dentro de este paquete, una de las medidas habla acerca de la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Este protocolo se desarrolla con base en el artículo 15 del tratado o convenio marco de la OMS.

- ¿Cuántos están adheridos a ese protocolo?

- Son 65 en el mundo, seis de los cuales en la región de las Américas. Paraguay no está. Es un compromiso para la salud pública finalmente. Lo que pasa es que el comercio ilícito de productos de tabaco tiene un impacto muy negativo en la salud pública. Las medidas de control de tabaco no son tan efectivas como debería ser.

- ¿No bastan los impuestos?

- Es la más efectiva. La suba de impuestos hace subir los precios de los productos del tabaco. Pero cuando un país tiene encima el comercio ilícito no va a lograr todo su objetivo porque normalmente esos productos ilícitos circulan en el mercado a un precio mucho más bajo. Entonces, el impuesto no consigue el objetivo que se busca. Por eso se han planteado nuevas medidas que dependen de nuevas leyes que debe aprobar el Congreso. Los países han visto que era necesario hacer un nuevo tratado internacional, una base legal que permita trabajar de manera conjunta para eliminar el comercio ilícito. El comercio ilícito no es un problema exclusivamente doméstico. Es un problema que traspone las fronteras y exige que los países trabajen de manera conjunta, porque es necesario compartir información, pensar en estrategias conjuntas para enfrentar este problema. Por eso se desarrolló el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

- ¿Desde cuándo está en vigencia?

- Ese protocolo ha entrado en vigor en 25 de setiembre de 2018. El convenio rige 2005. El protocolo entra a aplicarse 13 años después cuando los países empiezan a implementar las medidas de este protocolo. Tiene tres partes que son las más importantes. La primera habla acerca del control de la cadena de suministro de productos del tabaco. Una serie de medidas estan relacionadas con la administración tributaria. Se plantea ayudar a los países a fortalecer todo el control de la cadena de suministros. Entonces, se controla desde el momento que se comienza a producir el producto. Se envía al depósito y después a la tienda de los consumidores. En todo el proceso se necesita tener el control para que el producto no se torne un producto del mercado ilegal por el camino. Entonces, allí hay una serie de medidas como la necesidad de que los operadores del país tengan una licencia para operar con actividades relacionadas con la cadena de suministros de productos de tabaco. Todos los que están involucrados en la cadena tienen que tener alguna responsabilidad de hacer la diligencia debida para saber para quienes están vendiendo, de quienes están comprando y todo lo demás. Una de las medidas más importantes es el sistema de seguimiento y localización o como muchos llaman el sistema de trazabilidad que permite al país controlar el producto del tabaco durante toda esta cadena de suministro.

- Parece complicado.

- La segunda parte habla de medidas que los países tienen que poner en su legislación nacional para definir de manera clara que el comercio ilícito es un crimen. Acá hablamos de definir en la legislación nacional sanciones que sean fuertes para que nadie se involucre en el comercio ilegal. Lo que pasa es que si las sanciones no son enérgicas a las personas y a las compañías, el objetivo no se va a poder cumplir. El protocolo no habla solo de personas físicas. Se habla de personas jurídicas también. Las empresas también pueden sufrir sanciones conforme a la ley, de tal forma que tanto personas físicas o jurídicas piensen dos veces antes de involucrarse en el comercio ilícito.

- Debe ser muy complejo involucrar a los países. Ni en el tráfico de drogas se puede llegar a tanto...

- La cooperación internacional es fundamental. Para los países está claro que para lograr de verdad los objetivos del protocolo se necesita el trabajo coordinado, por ejemplo, en el intercambio de información.

- Se habla mucho de contrabando pero las tabacaleras locales dicen que no contrabandean y que no son responsables del tráfico fuera del país, lo que puedan hacer en territorio de Brasil o de Argentina...

- Nosotros no estamos en condiciones de evaluar el volumen del tráfico ilícito. Nuestra tarea es proponer a las autoridades leyes que se comprometan a implementar como el convenio y el protocolo que proponemos. El comercio ilícito tiene muchas aristas que incluye la falsificación y el contrabando. La cuestión es controlar las acciones de la industria, disminuir la demanda y reducir la oferta. El objetivo del convenio marco es disminuir el consumo de los productos de tabaco para proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias económicas y sociales causadas por el consumo de tabaco.

- Para el público ¿cuál es la recomendación?

- Por ejemplo, que los ambientes cerrados sean libres de humos de tabaco; establecer que los productos de tabaco tengan las advertencias sanitarias, establecer que no sea posible hacer propaganda de productos de tabaco, y una serie de medidas más. La intención es regular de manera bastante clara este mercado de consumo para lograr la protección de la población de las consecuencias negativas.

- La prohibición de la publicidad, la promoción de los productos, ¿eso tiene un plazo?

- Nosotros no ponemos plazos. Quienes lo hacen son los países. Algunos se ponen plazos de 2, 3, de 5 años. Todos los tratados internacionales son negociados por los países. Entonces, los países se juntan, discuten y deciden lo que es mejor. Al aceptar el convenio los países asumen el compromiso de implementar las medidas que allí están establecidas. El convenio marco Paraguay ya ratificó. Lo que están discutiendo ahora es la adhesión al protocolo para la eliminación del comercio ilícito. Entonces, es como yo decía, un nuevo tratado internacional que se basa en el artículo 15 del convenio marco de control de tabaco, de lo cual Paraguay si ya es parte. Tenemos la información de que desde el momento que ese convenio marco ha entrado en vigor ha habido una reducción de la prevalencia de consumidores de tabaco.

- ¿Se pudo conseguir que la gente fume menos?

- Tenemos evidencia que el consumo de tabaco ha disminuido en el mundo. No tenemos evidencia de que ha aumentado la cantidad de tabacaleras. Lo que puedo decir es que el convenio marco funciona y nosotros tenemos a nivel global una reducción de la prevalencia de consumo de tabaco. Pero podemos avanzar más rápido. Ya podíamos haber disminuido mucho más si el convenio se aplicara de manera más global. Desgraciadamente hay todavía muchos países que no lo han implementado. Hay todavía mucho trabajo por hacer para convencer a las autoridades.

- ¿Cuál es la meta, hasta dónde quieren llegar?

- El objetivo del protocolo es la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco por una parte. El objetivo del convenio marco del otro tratado es la disminución del consumo de productos de tabaco para la protección de la población de sus consecuencias negativas.

- ¿El objetivo final es cerrar todas las fábricas?

- El objetivo del convenio es regular la actividad con medidas basadas en evidencia científica para que podamos tener una reducción del consumo de productos de tabaco.

- ¿En ese convenio también figura el aumento de los impuestos?

- El artículo 6 del convenio habla acerca de las medidas que deben implementar los países para asegurarse que el precio de los productos de tabaco sea tan alto como para disuadir a las personas a no consumir ese producto.

- ¿Qué produce el consumo de tabaco? para recordar...

- El consumo a nivel global mata 8 millones de personas por año. Es el único producto que mata a la mitad de sus consumidores. Es un producto muy especial como ningún otro. Tiene un impacto en el medio ambiente muy importante, desde el mismo momento de su producción. Usa muchos químicos. Además, en el caso de los cigarrillos, después de consumir quedan las colillas que se tiran en las calles, llega a los arroyos, ríos, a los mares. Finalmente están los impactos económicos por cuenta de las muertes, de las 8 millones por año, muchas de ellas de manera prematura. Se estima en 1,4 billones de dólares americanos perdidos por año debido al consumo. Por eso su control forma parte de la agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Se reconoce que las medidas de control tendrán un impacto muy importante en el desarrollo social y económico de los países.

- La industria del tabaco e la que más aporta impuestos al Estado. ¿Le dan alguna salida a la industria?

- La verdad es que la industria no paga el impuesto. Quienes pagan son los consumidores que compran. El impuesto es un impuesto al consumo. Cuando uno deja de comprar los productos del tabaco, uno pasa a comprar otros productos que son tan importantes como la comida. La realidad también es que por comprar tabaco, por la dependencia que genera, el consumidor resigna sus recursos en vez de pagar por comida, educación o lo que sea útil para su vida diaria y la de su familia.

- Quién le asegura que por dejar de consumir cigarrillos no va a pasar a consumir otro...

- Claro. Nosotros sabemos que si un consumidor deja de consumir un producto puede pasar a consumir otro. No es que se pierde así porque sí. El convenio marco, el tratado que compromete a los países está pensado para un proceso que va a durar muchos años. La reducción no se producirá de un día para otro ni se puede estimar la velocidad. Pero las autoridades tienen este instrumento para trabajar en una reconversión en el futuro. El artículo 17 establece la idea que nosotros pensamos trabajar. Es una falacia creada por la industria la historia esa de que la actividad de la industria se va a cerrar de un día a otro. No es así. Estamos hablando de un cambio social que tardará mucho tiempo para que pase.