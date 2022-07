Caldeada sesión en Guairá: presidente de Junta se niega a tratar renuncia de gobernador, mientras oficialistas insisten

La nota de renuncia del gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista) la presentó el edil Víctor Fernández (ANR,FR) ante la Secretaría de la Junta Departamental por vía mesa de entrada.

Minutos después, el propio ejecutivo Vera Báez, acompañado del legislador Ortellado, se presentó ante la Junta y ratificó que se trata de su renuncia, con registro de firma vía escribanía, pero que lo va a hacer de forma presencial, como lo exige el reglamento del plenario, recién el martes próximo y retiró su renuncia.

Rápidamente, la Junta Departamental llamó a una sesión extraordinaria para tratar la renuncia, pero -en ese ínterin- el diputado oficialista Éver Noguera y el cartista Ortellado protagonizaron una gresca que casi llegó a los golpes. Supuestamente, el legislador Ortellado se apropió de la nota de renuncia original, según denunció su colega Noguera.

Ambos legisladores llegaron a los empujones que casi llegó a los golpes, pero fueron separados por los funcionarios y algunos simpatizantes de ambos movimientos políticos del Partido Colorado, el oficialismo y el cartismo.

La Junta Departamental igualmente lleva adelante una sesión extraordinaria para tratar la renuncia de Vera Báez, pero con la copia autenticada que fue recibida en Secretaría, no así con el documento original, que supuestamente sustrajo el diputado Ortellado, según la denuncia del legislador.

El presidente del pleno, Guido Girala (PLRA), se niega a llevar adelante el tratamiento de la nota de renuncia porque -argumenta- viola el reglamento interno de la Junta, que exige que la renuncia lo debe presentar el gobernador de forma presencial.

“Ni aunque tengan 13 votos y si va en contra del reglamento, esta presidencia no se va prestar, yo no voy a dejar mi lugar y no voy a permitir que se esté infringiendo el reglamento. El gobernador no presentó su renuncia personalmente y ha retirado el documento, él mismo dijo que él no presentó, entonces esta presidencia no puede tratar la renuncia. Entonces levanto esta sesión, no hay renuncia, entonces no hay nada que tratar”, expresó Girala y levantó la reunión extraordinaria.

Colorados oficialistas quieren tratar la renuncia

Los 5 concejales colorados oficialistas con el acompañamiento de 3 liberales quieren llevar adelante la sesión extraordinaria para tratar y aceptar la renuncia para rápidamente elegir un gobernador interino en reemplazo de Juan Carlos Vera. Según se especula, sería elegido como nuevo gobernador el edil Jorge Vázquez.

La corporación legislativa está compuesta por 14 concejales departamentales, de los cuales 8 son colorados, 5 liberales y 1 del Frente Guasu.

Ofuscada discusión entre concejales

Con el levantamiento de la sesión extraordinaria por parte de Girala, la vicepresidenta Magdalena Benítez (ANR oficialista) pretende presidir la sesión para llevar adelante el tratamiento de la renuncia, pero no le están permitiendo tanto el presidente de la Junta como los concejales que se oponen al tratamiento.

Presión política

El diputado Ortellado y Noguera participan de la ofuscada sesión. Ortellado trata de impedir el tratamiento de la renuncia, mientras que Noguera opera para que se lleve adelante y se elija un gobernador interino.

Operadores políticos de ambos movimientos del Partido Colorado están comenzando a llegar hasta la Gobernación del Guairá y se teme que pueda ocurrir algún enfrentamiento.

Una importante dotación policial también está apostada en la institución para prevenir cualquier eventualidad.