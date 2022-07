Interventor asegura que renuncia del gobernador del Guairá no afecta intervención

El gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR cartista), anunció que mañana presentará su renuncia formal al cargo, de manera personal durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental del Guairá, alegando “falta de garantías” en el proceso de intervención que el Poder Ejecutivo lleva adelante a su cuestionada administración por diversos hechos de corrupción y supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19.

El interventor Pablo Vera Insaurralde indicó que haya renuncia o no, no afectará el proceso de intervención que continuará su curso por 90 días, hasta septiembre.

“La intervención prosigue independientemente a cualquier situación que origine o no la renuncia del Dr. Juan Carlos Vera. Nosotros tenemos un mandamiento constitucional en el que se habla de que la intervención será de hasta 90 días y eso se mantiene. Hasta tanto no finalicemos el trabajo que nos compete, que podemos entregarlo en 30, 60 o 90 días, todo dependiendo de cómo va el trabajo, el interventor sigue administrando la Gobernación”, explicó Vera.

Asimismo, el interventor contó que los trabajos de auditoría a la administración del gobernador Vera Báez continúan sin inconvenientes y dentro de 15 días se prevé la presentación de un informe preliminar sobre los avances de la investigación en donde ya se han detectado varias irregularidades. También mencionó que en el transcurso de esta semana se estará realizando la verificación técnica de las diferentes obras que fueron ejecutadas con los fondos de emergencia o fondos covid-19.

Renuncia deberá ser presentada personalmente

El presidente de la Junta Departamental, Guido Girala (PLRA), ya convocó a sus pares para la sesión ordinaria prevista para mañana y el único punto del día será el tratamiento de la renuncia del gobernador apartado Juan Carlos Vera. Sin embargo, anunció que en la secretaría no se recibirá ninguna nota de renuncia si es que Vera no lo hace personalmente, teniendo en cuenta que el sábado último, el concejal Víctor Fernández (ANR FR) fue quien entregó la nota de renuncia de Vera.

“Le rogamos al Gobernador que venga personalmente a presentar su renuncia y el presidente de la Junta va a tratar el tema para que de la manera más rápida posible sea aprobada e inmediatamente sea electo el concejal que tenga más votos. Que el gobernador presente personalmente su renuncia y que sea ratificado por escribanía pública con certificación de firma. Ya dimos instrucciones en mesa de entrada de que no se reciba ninguna renuncia si es que no la trae el gobernador”, comunicó presidente del pleno.

Girala indicó que con esto buscan evitar otra posible crisis político jurídica en la Gobernación del Guairá como ocurrió con la renuncia falsa del entonces gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR FR) en el 2017.

“Queremos cumplir lo que indica nuestro reglamento, no queremos caos, queremos que las cosas se hagan bien, ni aunque los 13 concejales tengan la postura de hacer algo contra el reglamento, yo como presidente no me voy a prestar para que haya un caos y seamos nuevamente un objeto de burla a nivel nacional”, expresó el concejal e indicó que una vez se presente la renuncia y se acepte, llamará a una sesión extraordinaria de forma inmediata para que dentro de la Junta sea electo un nuevo Gobernador en reemplazo de Vera Báez.

La sesión ordinaria está prevista para las 09:00 de mañana martes. La Junta Departamental está compuesta por 14 concejales, de los cuales 8 son colorados, 5 liberales y 1 del Frente Guazú.