Denuncian presunto “apriete” con retención de salarios en Comuna encarnacena

De acuerdo a la denuncia, el intendente de Encarnación Luis Yd aparentemente retuvo los salarios y, para cobrar, había que pasar a su oficina, uno por uno, oportunidad en que fueron preguntados por quién votarían para gobernador, de qué partido político pertenecen y si tenían redes sociales, al tiempo de pedirles un “pequeño aporte” para los gastos de campaña.

Todo esto ocurrió en presencia del director de Talento Humano, abogado Willian Amarilla, la jefa de Tesorería, y una funcionaria que se encargaba de anotar los datos obtenidos, según la fuente.

Se realizó una actualización de datos, alegan

Sobre el punto, el jefe de Talento Humano, Willian Amarilla, señaló que su dependencia estuvo trabajando en una actualización de datos de los funcionarios, como número de teléfono, dirección, y las tareas específicas que desempeñan, pero rechazó los términos de la denuncia.

El intendente Luis Yd, por su parte, aclaró que el pago del mes de junio se realizó por única vez a 215 de un total de 1.500 funcionarios. Se resolvió que los pagos se realicen en la planta alta para evitar aglomeraciones en la planta baja, destinada a la atención al público para pago de obligaciones.

Señaló que sí mantuvo entrevistas personales y grupales con unos 150 funcionarios. Alegó que consultó datos sobre las tareas específicas que desarrollan, dónde cumplen sus funciones, las posibilidades de cambiar el modelo de contrato y las deudas que tienen con la cooperativa y sindicato de funcionarios, que generan descuentos en los salarios que la institución realiza en favor de estos organismos como trámite interno.

Estos descuentos incluso llegan a G. 800.000. Muchos quedaron sorprendidos por el monto que pagan en esos conceptos, situación que no se percatan cuando el pago se hace por vía bancaría, acotó.

Yd agregó que muchos funcionarios prefirieron optar por seguir recibiendo sus haberes por ventanilla, lo que les permite llevar un control de sus descuentos por cooperativa y sindicato. “Lo que a cada uno se les descontó es lo que ellos mismos piden se les descuente en concepto de esos aportes que son exigidos por la cooperativa, el sindicato y el seguro de salud, que son G. 160.000 y G. 100.000, que beneficia a un grupo de éstos”, relató el intendente.

“Esto se volverá hacer las veces que sea necesario. De ninguna manera se puede denunciar como que se retuvo salario de alguien”, expresó Yd.

“Son chismes de pasillos”

Agregó el titular comunal que lo mencionado no pasa de ser uno de los tantos chismes de pasillos que surgen permanentemente y que no se puede salir a desmentir cada vez que aparecen publicaciones anónimas. “De haber alguna denuncia formal, personalmente me ocupo de aclarar”, indicó.

Dijo además que, en efecto, luego de varios años de no poder conversar distendidamente con los funcionarios, hablaron de la realidad y de la coyuntura de la ciudad y del país, los funcionarios respondieron estar informados a través de las redes sociales y medios de comunicación, pero rechazó que fue en carácter de indagar sobre sus preferencias.

Yd atribuyó la denuncia anómica a alguna situación ligada a las internas partidarias, de la ANR o del PLRA, pues es de público conocimiento que “el intendente Luis Yd se identifica 100% con la candidatura de Javier Pereira”, candidato a gobernador dentro de la concertación en Itapúa, y por ende muchos funcionarios de esta administración, afiliados colorados y liberales manifiestan públicamente acompañar al candidato para la gobernación de Itapúa, concluyó.