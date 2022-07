Planillera de OGD fue comisionada a la Municipalidad de Luque

María Laura Miers Espínola, era jefa de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Cámara de Senadores, cuando fue descubierta por un equipo de ABC “haciendo oficina” en la vivienda del fallecido exsenador colorado cartista Óscar González Daher, OGD. Luego del escándalo ocurrido en 2021, la Dirección de Talentos Humanos del Congreso decidió abrir un sumario administrativo por la infracción de inasistencia durante el mes de agosto, y la funcionaria fue apartada del cargo que desempeñaba.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) denunció a la presunta planillera ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por la supuesta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios.

Sin embargo, ahora la presunta planillera fue premiada por el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar “Cachito” Salomón Fernández (ANR Añetete), quien el 20 de junio pasado firmó el comisionamiento de María Laura Miers Espínola, a la Municipalidad de Luque, solicitado por el jefe comunal de esta ciudad, Carlos Echeverría Estigarribia (ANR cartista) exleal y ahijado político del exsenador Óscar González Daher.

“Disponer el comisionamiento temporal de la funcionaria permanente del Congreso Nacional la señora María Laura Miers Espínola para prestar servicios a la Municipalidad de Luque (…) hasta el 31 de diciembre de 2022″, dice la resolución firmada por Óscar Salomón.

Lea más: “Planillera” del Congreso al servicio de OGD

El salario de María Laura Miers en el Congreso Nacional es de G. 9.300.000, suma que seguirá percibiendo “prestando servicio” en la Municipalidad de Luque.

Jefe de RRHH “no” se acuerda

Llamamos al director de Talento Humano de la Municipalidad de Luque, Alfredo Sánchez, para conocer las funciones que cumple María Laura Miers Espínola en la Comuna luqueña, sin embargo, el funcionario argumentó que en ese momento no se encontraba en su lugar de trabajo y además dijo que no recuerda si la presunta planillera del Congreso es o no funcionaria de la Municipalidad.

“Tendría que mirar en mi sistema y ahora mismo no estoy en mi oficina. Somos muchos funcionarios y no tengo el nombre de todos los funcionarios en mi cabeza. Tengo que mirar mi sistema, pero ahora mismo nomas salí un rato de mi oficina”, afirmó Sánchez.

El mismo solicitó que lo volviéramos a llamar en 15 minutos o que enviáramos un mensaje en ese tiempo. Así lo hicimos, pero Alfredo Sánchez, ya no contestó.

Lea más: Fiscalía investiga a secretaria privada de González Daher por supuesto cobro indebido de honorarios

Suspensión sin goce de sueldo

La presidencia del Senado, había ordenado la apertura de un sumario contra Miers Espínola, luego que la misma fuera descubierta haciendo oficina en el domicilio particular de Óscar González Daher, en horario de trabajo.

Es decir, debería estar cumpliendo servicio en el Senado. Entonces, inició dicho sumario por abandono de cargo en agosto de 2021 y luego de la confirmación de su conducta, fue sancionada con la suspensión sin goce de sueldo por 30 días, ejecutado en el mes de enero de 2022.

La considerada planillera de OGD intentó justificar su ausencia con la presentación de reposos médicos.

Fiscalía hará cruce de datos

El fiscal de la UDEA, Francisco Cabrera, fue designado para investigar el caso que involucra a la funcionaria del Congreso Nacional.

Al respecto, agente del Ministerio Público, aseguró que las averiguaciones prosiguen y que se encuentra en la etapa de cruzamiento de datos obtenidos a través de informes solicitados.