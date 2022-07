Dictamen final de la CGR desnuda caótica administración municipal de San Pedro

La Contraloría General de la República, en el dictamen final, ratifica la desastrosa administración municipal de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del intendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), con un perjuicio de más de G. 2 mil millones que no puede justificar, por pago de obras no realizadas y otras obras inconclusas, recaudaciones no depositadas, como así también la falta de pago por impuestos a la Gobernación de San Pedro y al Ministerio de Hacienda, entre otros.

De los 12 ediles, 8 aprobaron solicitar la intervención de la comuna, y 7 concejales junto con la Contraloría Ciudadana presentaron denuncia ante la fiscalía y aguardan que el Ministerio del Interior remita a la Cámara Baja el informe de la Contraloría y el pedido de intervención.

La administración municipal adeuda salarios a trabajadores, dietas a concejales, y las denuncias de pago por obras inexistentes e inconclusas fueron ratificadas en el dictamen de la Contraloría.

El cuestionado intendente Gustavo Rodríguez consiguió su rekutú al cargo, gracias a la división de la oposición, actualmente, se postula como candidato a diputado por Honor Colorado.