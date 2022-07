Abogados pronostican que varios se irán apartando políticamente de HC

Tras la admisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la acción de inconstitucionalidad promovida por el expresidente Horacio Cartes intentando asumir una banca en el Senado, justo luego de su declaración como “significativamente corrupto” los abogados José Casañas Levi y Ezequiel Santagada analizan la jugada que se podría dar políticamente.

Ezequiel Santagada manifestó que por la denominación de los Estados Unidos, es muy probable que el expresidente Cartes termine en la cárcel.

En ese sentido, los cartistas alegan que el designado por los EE.UU. como “significativamente corrupto” es un senador vitalicio y tiene fueros; sin embargo, nunca juró ni se presentó como senador vitalicio activo.

“No entendemos como sociedad la gravedad que esto conlleva. Ahora estamos anestesiados por el debate en la Cámara de Diputados con justificaciones absurdas”, detalló Santagada.

Senadores darían desafuero a Cartes de inmediato

Santagada remarcó que la posibilidad de que Cartes sea senador es absurda y que tenga la triple inmunidad del artículo 191 es algo más que discutido en la doctrina.

“Supongamos que la Corte acelera los procesos y mañana ya corre a la Fiscalía. Hoy, con la composición política de la Cámara de Senadores, en 48 horas le darán desafuero a Cartes. No tiene sentido. Por eso digo que el caso empieza a oler mal y la gente se despega”, resaltó.

Santagada manifestó que el despegue político fue horas después de la declaración de “significativamente corrupto”. “La resolución de la Corte tiene como fecha 25 de julio y fue de inmediato. Los ministros de la Corte no solo son jueces sino tienen buen olfato político. Este sería el primer despegue significativo desde el punto de vista constitucional”, declaró el letrado.

CSJ tiene olfato político

Santagada opinó que la Corte no se pronunciará del tema si no tiene calculado. “Si hay olfato político, son ellos, y no creo que en este momento se presten al juego”, analizó.

Sobre la declaración del Gobierno de los Estados Unidos, expresó que el Gobierno estadounidense no se va a jugar en realizar una declaración de este tinte sin tener evidencias. En ese sentido, asentó que gran parte de los casos de corrupción en los últimos años fueron tras la presentación de declaraciones juradas.

“Si hay alguna acusación por obstrucción de investigación de crimen transnacional, hay algo que le puso freno a ese caso. Entonces hay una responsabilidad política”, detalló.

Agregó que si el sistema de justicia funcionara en Paraguay, la perspectiva económica podría haber sido diferente.

Es una pieza que se está moviendo de forma arriesgada

Por su parte, el abogado José Casañas Levi, declaró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es una pieza más que se está moviendo. Es una especie de cartel para que Cartes señale a los que están en Estados Unidos “miren que yo soy senador”. “Creo que es poner un tipo de escudo. No creo ni en la renovación de la Corte, ni en el retraso, ni en las casualidades”, relató.

Manifestó que esta movida de Cartes es muy arriesgada porque quien debe dictaminar es Sandra Quiñónez, quien se encuentra enjuiciada por omisión y protección a Horacio Cartes. “Esto puede ser una causal más de su enjuiciamiento”, aseveró.

Corte no quiere estar en offside con Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia sabe que puede haber algún pedido de extradición y ellos no quieren estar en offside con ese tema. Casañas Levi sostuvo que si el pedido de extradición viene de Estados Unidos y está apoyado por una declaración del Gobierno, será inmediato.

“La declaración de ‘significativamente corrupto’ a Horacio Cartes, que hizo el Embajador de los Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, proviene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No es solo una declaración sino una sanción”, según Casañas Levi.

“El presidente de los Estados Unidos puede aplicar sanciones a personas en el fuero internacional por actos de corrupción o violación a derechos humanos. Estados Unidos tiene información porque se refiere a actos que pueden afectar al sistema económico mundial debido a la corrupción”, detalló.

Muerte financiera, posible sanción

Sobre las posibles sanciones, Casañas Levi aventuró que podría haber una fuente sanción financiera. Aclaró que desde la declaración de los Estados Unidos, los países aliados están al tanto y se comienza a cortar las transferencias y tipos de operaciones económicas. Asimismo, todos los bienes que están en Estados Unidos podrían incautarse.

En ese sentido advirtió que las personas y empresas que apoyaron a presuntos actos criminales deben estar al tanto. “Todas las personas que contribuyeron deben estar preocupadas”, expresó.

Evitar posible extradición es casi nula

Para Casañas, evitar una posible extradición es casi nula. Añadió que el protocolo de Estados Unidos casi no admite obstáculos con cuestiones que tienen que ver con crímenes políticos. “Tratándose de corrupción, ya es tema de ellos”, expresó.

Los abogados finalizaron analizando que se vienen momentos más álgidos que van a impactar fuertemente. La investigación contra Cartes viene de afuera porque las instituciones son extremadamente débiles y totalmente corrompidas. El juicio político de Quiñónez - indicaron - pasará a segundo plano tras las nuevas movidas que habrá.