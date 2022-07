Exjefe de DEA explica lo que podría pasarle a Cartes por “corrupto”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó el viernes pasado como “significativamente corrupto” al expresidente Horacio Cartes.

Ante esta decisión, el líder de Honor Colorado ya no podrá ingresar, junto con sus tres hijos mayores Sofía, Sol y Juan Pablo Cartes Montaña, al país norteamericano porque fueron bloqueadas sus visas de ingreso.

Mike S. Vigil, exjefe de operaciones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) habló este miércoles con una radio capitalina sobre esta designación que hizo su país contra Cartes, explicando sus implicancias económicas, judiciales y políticas. El ciudadano estadounidense estuvo en la DEA durante más de 30 años.

Designaciones no solo quedan en bloqueo de visas

El expresidente puede esperar desde sanciones judiciales hasta económicas. Una de ellas podría ser la extradición, según explicó el exjefe de operaciones de DEA. “Los Estados Unidos tiene muchas herramientas legales. Puede seguir adelante con la investigación, puede hacer una acusación formal aquí en los Estados Unidos y luego -obviamente- lo que siguiera fuera una solicitud de extradición”, sostuvo a la 1080 AM.

“Normalmente, no para en nada más cancelar las visas, especialmente si los delitos son graves”, agregó.

También a Cartes pueden caerle sanciones económicas desde los Estados Unidos, como el congelamiento de sus activos.

Cabe destacar que HC cuenta con dos empresas constituidas en el país norteamericano: Tabacal USA y Bebidas USA. “Hay muchas implicaciones con esta lista; entonces pueden cancelar las visas, pueden sancionar a personas que tienen vínculos con negocios que maneja una persona designada (Cartes) y aparte de eso congelar activos de esas personas”, comentó.

Cartes, narcotráfico y guerrilla colombiana

Los Estados Unidos acusaron vínculos de Cartes con la corrupción, el crimen transnacional y las organizaciones terroristas.

En cuanto a las acusaciones que hizo los Estados Unidos sobre Cartes, el exdirector de DEA refirió que “cuando se habla de crimen transnacional, eso implica el narcotráfico”.

“Aparte de eso dicen que tiene posiblemente vínculos con el terrorismo. Posiblemente están hablando de grupos, como por ejemplo las FARC, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que están involucrados en el tráfico de drogas, especialmente cocaína por Paraguay”, agregó.

Cartes y las FARC ya fueron vinculados en 2014

Ya en el 2014 se vinculó a Cartes con la guerrilla colombiana y agrupaciones mafiosas. En abril de ese año, el entonces gobernador del estado colombiano de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, presentó una demanda contra Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), propiedad del entonces presidente Cartes, por promover el contrabando de sus cigarrillos en el país cafetero que arrojaba pérdidas por US$ 67 millones al país cafetero.

Incluso, afirmó en aquella ocasión que Tabesa integra una “red de tráfico internacional muy grande” del cual -según refirió- formaba parte las FARC y la banda mafiosa los Urabeños que lavaban dinero ilícito mediante los cigarrillos de Cartes.

Un grupo de periodistas colombianos también señaló a Cartes de estar vinculado con las FARC mediante Tabesa. Esta acusación presentaron en un informe que presentaron en un congreso de periodistas en México.

José Ortiz, hasta hoy gerente de Tabesa, había respondido a las acusaciones de ambos periodistas colombianos en aquella ocasión, calificando de “absurdo” querer vincular al cigarrillo de Tabesa con las FARC.

“No van a hacer una acusación, si no pueden comprobar”

Vigil también se refirió a presuntas presiones políticas que habrían motivado dicha designación. Afirmó que independiente a que sean reales, considera que las acusaciones que realizó el Departamento de Estado tienen respaldos investigativos.

“Si los senadores ponen presión en el procurador, él no va a ser presionado porque tiene que asegurar que existen las evidencias”, refirió.

“No nomás que un senador diga que hay que procesar o una acusación formal, no lo van a hacer. Son muy conservadores; entonces, no van a hacer una acusación si no lo pueden comprobar, porque eso no tuviera sentido común de hacer una acusación y que fuera un personaje extraditado a los Estados Unidos y luego que no existan las pruebas (sic) “, agregó.

Departamento de Justicia, ¿fue parte de la designación de Cartes?

El exjefe de operaciones de la DEA, en otro momento, señaló que a su criterio hubo participación del Departamento de Justicia de EE.UU. en el proceso de designación de HC como “significativamente corrupto”.

El Departamento de Justicia es el órgano del Gobierno estadounidense que, según explicaron, equivale al Ministerio del Interior de nuestro país.

“Los Estados Unidos no hace las cosas así a la brava como se dice. Tienen que tener información y creo que mucha de esta información vino del Departamento de Justicia”, sostuvo.

Además, manifestó que “el Departamento de Estado es una organización conservadora, así como el Departamento de Justicia, y no van a hacer una acusación sin tener las pruebas”.