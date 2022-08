Origen de préstamos de Horacio Cartes es incierto, afirma el ex ministro Giuzzio

En su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, que preside el senador Jorge Querey (Frente Guasu), el exministro Giuzzio reiteró las denuncias sobre la estructura creada por el grupo Cartes para justificar el enorme flujo de dinero que provenía particularmente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

Sobre la denuncia que presentó en su momento ante el Ministerio Público, Giuzzio señaló también que los millonarios préstamos fuera del circuito financiero legal, entre las distintas empresas del grupo y a personas de su entorno inmediato que se verificaron son operaciones típicas de quienes quieren lavar dinero.

Lea más: Sarah y Horacio Cartes evadían controles antilavado mediante préstamos, según Giuzzio

Indicó que la presunción de que Cartes no estaba inscripto como agente prestador de dinero, se pudo comprobar o al menos inferir posteriormente, con el informe del Banco Central del Paraguay (BCP).

Giuzzio mencionó un préstamo de US$ 51 millones realizado por Sara Cartes con el que habría adquirido la mayoría de las acciones de Banco Basa. El origen de ese dinero no fue declarado y está documentado solo con un pagaré, señaló el exministro. Al no ser del circuito formal, se puede hacer cualquier suposición sobre su origen, señaló.

Lea más: Giuzzio suma elementos a su denuncia contra Cartes y nombra a su hermana Sarah

Asimismo, remarcó que la Contraloría y la Seprelad en su momento contaban con mucha información sobre movimientos sospechosos, pero nunca la hicieron hacer llegar al Ministerio Público.

Giuzzio también habló del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, a cuya empresa de blindados le arrendó un vehículo, hecho que le costó el cargo en su momento. El exministro dijo que solo se trató de un arrendamiento, que hubo un contrato de por medio que está en la fiscalía y sostuvo que también Tabesa, a través de José Ortiz tuvo vínculos con la misma empresa.