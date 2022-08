Bachi Núñez, ¿con título mau?

A través de una página de Facebook de la cual se hizo eco incluso una parlamentaria se denunció que supuestamente no existen registros sobre el título del diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien ejerció la profesión de médico antes de ingresar a la arena política.

Según una respuesta brindada en el portal de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Educación no encontró dato alguno dentro de los registros de título de grado ni posgrado a nombre de “Bachi” Núñez. No obstante, dicha institución aclara que solo tiene registros digitales de los títulos a partir del 2012 y para verificar esa información se necesitan más datos documentales, no solo el nombre del profesional.

Sin embargo, también respondió la Dirección de Registros y Control de Profesiones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Según dicha institución, Basilio Núñez se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) e inscripto el 2 de diciembre de 1996. Sin embargo, aclara que no se encontraron registros de especialidad alguna.

Considerando que nombraron a dicha institución del vecino país, buscamos en el portal “Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino”, que pone a disposición de la ciudadanía información pública para desenmascarar a los médicos “mau”. Utilizando ese número de registro profesional brindado por el Ministerio de Salud de Paraguay no se encontró ningún dato, tampoco utilizando el nombre del parlamentario ni su cédula de identidad.

De la misma manera, buscamos en el portal de la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología de la Salud, del Ministerio de Salud, donde al colocar el número de registro 5.566 aparecen los datos de una médica odontóloga.

“Soy Superman”

Considerando esos datos, contactamos con el diputado “Bachi” Núñez para obtener su versión. El mismo solo respondió mensajes de WhatsApp, de manera irónica. “Es Mau. A esta altura ya no estoy para eso. Disculpas. No estudie 7 años en una universidad nacional. Tampoco hice 1 año de cirugía y 5 de neurocirugía. Ni fui jefe de residentes. Tampoco trabajé en Emergencias. Y te cuento más, soy Supermán”, declaró el parlamentario.

De la misma manera, compartió una respuesta de Miguel Ángel Velázquez Blanco, más conocido como “Doctor Mime”, quien confirmó que “Bachi” fue su compañero en la residencia de neurocirugía del IPS, entre 1999 y 2003. “Muy buen médico y diestro neurocirujano”, indicó el mismo.

Así también, “Bachi” finalizó expresando que ya no tiene nada más que aclarar. “Uno sabe lo que es”, sentenció.