PLRA se ratifica en uso de padrón nacional para definir listas “no concertadas”

El presidente del TEI, Gustavo Bernal, comunicó hoy vía nota la ratificación de esta decisión tanto al TSJE como al presidente del PLRA y uno de los precandidatos presidenciales de la Concertación “Por un nuevo Paraguay”, Efraín Alegre, ya que la decisión se sustenta sobre todo en que el Directorio Liberal es el que estableció el uso de dicho padrón.

“Esa decisión comuniqué vía nota, adjuntando dicha resolución del Director, comuniqué al presidente del partido (Alegre) y de la misma manera comuniqué al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lo resuelto por el TEI, de utilizar el padrón de la concertación, conforme a lo que ya se había mencionado, a la facultad estatutaria que les da a ellos (Directorio)”, indicó Bernal sobre la decisión asumida y respaldada por los cinco miembros del TEI.

Bernal explicó que a diferencia de otros partidos, en el PLRA puntualmente en lo que refiere al padrón, el TEI está sujeto a disposiciones emanadas por el Directorio, segunda máxima autoridad partidaria, solo por debajo de la Convención. Remarcó que según se establece en el artículo 45 del Estatuto, el Directorio está facultado a disponer el uso del padrón nacional para las elecciones internas.

Esta modificación en el estatuto se había definido en la convención realizada en 2017 y recordó que también hay un primer antecedente de uso del Registro Cívico Permanente para definir candidatos en el PLRA, como fue el caso de la “Urnas Delivery” para las elecciones generales del 2013.

A raíz de esta ratificación del TEI, se pueden aguardar dos resultados: que el TSJE insista en que los liberales definan sus candidatos a listas plurinominales (senadores, diputados y juntas departamentales -en departamentos donde no forman concertación-, etc) con padrón propio, y en el caso de no hacerlo, se podrían declarar nulos sus elecciones, o bien, el Directorio Partidario podría rever su posición y disponer que solo afiliados liberales voten por su listas plurinominales.

El PLRA optó por ir para el Senado a través de la Alianza “Senadores por la Patria”, teniendo 24 lugares para miembros de su partido, que deben ser electos mediante elecciones directas, con sistema de listas desbloqueadas, como establece el Código Electoral.