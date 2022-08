“¡Esta no es una colonia!”: Beto Ovelar se indigna ante declaraciones de “significativamente corruptos”

El senador Silvio “Beto” Ovelar, del movimiento Honor Colorado, dijo sobre la falta de invitación de los cartistas a la reunión desarrollada ayer en la USAID con el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Wells, que el Poder Ejecutivo se muestra “complaciente con el gobierno norteamericano en todo”.

Subrayó que en Paraguay las instituciones deben seguir funcionando y “mínimamente debemos hacernos respetar como República”.

“¡Esta no es una colonia! Es una República independiente. Rodríguez de Francia, Vicente Ignacio Iturbe, Pedro Juan Caballero no nos dieron una patria libre para someternos”, reclamó el senador.

Lea: Enviado de EE.UU. “se limitó a escuchar” sobre temas Cartes y Quiñónez

Mencionó que este jueves se dedicará a escuchar la exposición de sus colegas que sí participaron de la reunión.

“Como no formamos parte de los invitados a este tipo de reuniones, nos limitaremos a escuchar qué es lo que argumentan”, dijo, al tiempo de añadir que le sorprende mucho que el canciller permita “que nos traten como a una república bananera y que no nos respeten en lo más mínimo”.

“¿Harían lo mismo en Brasil o Argentina?”

Se cuestionó si Estados Unidos haría este mismo procedimiento de declarar significativamente corruptos a políticos y gobernantes en Brasil o Argentina.

“Con Lula Da Silva, que fue inclusive a prisión, con Cristina Kirchner, que tiene escándalos de corrupción. ¿El gobierno americano los declaró significativamente corruptos en conferencia de prensa?”, se preguntó el legislador.

Lea más: Horacio Cartes, Darío Messer, avión iraní y lavado de dinero en agenda de reunión con EE.UU.

Aclaró que el gobierno norteamericano sí tiene el legítimo derecho a decidir qué personas entren o no a su territorio. “Pero en un acto circense exponer a personalidades, porque el vicepresidente de la República está en ejercicio... Me parece que merecíamos un mejor trato. Yo no veo que haya una reacción por parte de la Cancillería ante este tipo de situaciones”, criticó el senador.

“Lo que estoy exigiendo es que de parte nuestra haya un mínimo de criterio y de dignidad para que nos respeten como a una República”, remató el legislador.

La “intervención” para frenar juicio a Abdo

En otro orden, fue consultado sobre el supuesto ofrecimiento de US$ 50.000 de parte del presidente Mario Abdo Benítez a Basilio “Bachi” Núñez en el 2019 para evitar el juicio político. “Bachi” añadió que había otros senadores esa noche.

Sobre este tema, “Beto” Ovelar respondió que no le consta que haya existido ofrecimiento monetario en aquella oportunidad.

No obstante, relató lo que él vio que ocurrió esa noche.

Lea más: Habrá “otras herramientas” para sancionar a los significativamente corruptos, dijo Mark Wells

“Esa noche en que se cagaron todos... Hoy se volvieron todos muy valientes los amigos de Añetete, pero esa vez se cagaron por las patas. Uno de los pocos que fue a dar instrucciones esa noche fui yo. Nosotros le pedimos al presidente de la República que haya conversación con don Horacio Cartes, que en principio no le gustó tanto la idea, pero Calé le convenció bien entrada la noche”, mencionó.

“Sin dinero de por medio”

Continuó contando que al día siguiente tres senadores -Bacchetta, Juan Carlos Galaverna y él- volvieron a Mburuvicha Róga a recibir las instrucciones del Presidente y de ahí fueron junto a Horacio Cartes para intervenir.

“Don Horacio Cartes fue el que dio las instrucciones para que se termine el juicio político, esa es la realidad, y sin dinero de por medio. En esa reunión le dije a Cartes: ‘En sus manos está que el partido siga en el poder o caiga’. Don Horacio dijo que tenía sus diferencias con Marito, pero el partido es más grande que nosotros, y le dijo a Pedro Alliana que llame a Bachi y que termine el juicio político”, detalló Ovelar sobre cómo se frenó el juicio político a Abdo en el año 2019.