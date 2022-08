Fiscalía protege a pieza clave de estructura de Marset y ligado a avión iraní, denuncia senadora Masi

La Cámara de Senadores analizará este jueves en su sesión ordinaria de la fecha, convocada para las 09:00, si formula una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y los agentes Osmar Legal y Lorenzo Lezcano por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración a la persecución y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.

La propuesta fue presentada por la senadora Desirée Masi (PDP), quien indicó que planteará que el pleno apruebe la presentación de la denuncia como Senado. No obstante, no descartó plantear una acusación penal en particular.

De acuerdo a Masi, la inacción de estos representantes del Ministerio Público permitió -entre otras cosas- la fuga del presunto narco uruguayo Sebastián Marset, Miguel “Tío Rico” Insfrán y otros vinculados a un esquema dedicado al tráfico de cocaína a Europa y Asia.

También alegó irregularidades en los casos del asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, Darío Messer y el polémico avión iraní.

Ezequiel Santoro, protegido de la Fiscalía

Entre los vinculados al presunto avión terrorista se encuentra el uruguayo Ezequiel Santoro, quien -de acuerdo a las investigaciones- había organizado el alojamiento de la tripulación en cuestión mediante su agencia de viajes. Este también es mencionado como parte del esquema criminal liderado por Marset y “Tío Rico”.

A pesar de estas graves vinculaciones, Santoro ni siquiera es investigado por el Ministerio Público, por lo que no se lo puede considerar como prófugo, según denunció esta mañana la senadora Masi. “Ezequiel Santoro no fue llamado siquiera a una indagatoria (...) Es una persona muy importante y a él lo están protegiendo”, sostuvo.

Agregó que pese a que en los informes policiales se señala incluso dónde estaría residiendo, la Fiscalía ni siquiera lo está buscando. “Él es un vínculo muy importante que ellos están protegiendo incluso más que a otros. Probablemente, él es la persona que contrata o sabe quién contrató el avión porque es quien consigue alojamiento”, manifestó.

El polémico avión iraní estuvo en nuestro país en mayo pasado y llegó para supuestamente cargar cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.