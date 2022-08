Efrainismo acepta decisión del TSJE, pero lamenta que no les permitan “abrirse a la gente”

Marlene Orué confirmó que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Efraín Alegre, no apelará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Dicha instancia no permite a la agrupación disponer del padrón nacional para sus internas partidarias para todos los cargos en pugna. Según lo resuelto, podrán usar el padrón nacional solo para las duplas presidenciales y candidaturas concertadas y no para elegir senadores y diputados.

Orué, aspirante a la diputación por Central, dijo que, aunque aceptaban el fallo, lamentaban la decisión porque consideraban una victoria y modernización partidaria tanto la paridad en las listas como la posibilidad de abrir a toda la ciudadanía, no solo a los afiliados liberales, sino también a los colorados y otros partidos e incluso a los no afiliados.

Sostuvo que abrir la interna del partido a la ciudadanía no representaba ningún agravio para otras agrupaciones, como la ANR, el partido de gobierno que tiene más afiliados en el país.

“Queríamos invitar a la gente. Por lo visto hay sectores que le tienen miedo a la participación ciudadana”, dijo en clara alusión al Partido Colorado, cuyos apoderados impugnaron el uso del padrón por parte de los liberales.

Tendencia mundial

Dijo además que instalar este tipo de internas abiertas era una conquista de derechos para la ciudadanía y una tendencia entre partidos políticos tanto en la región como en el mundo. “Uno ya no necesita estar afiliado para votar en las internas”, aseveró.

No obstante, se mostró optimista sobre la autorización del TSJE a usar el padrón nacional en las internas de la chapa presidencial de la Concertación Nacional. Indicó que, en este caso, también se autorizó a usar el padrón para elegir a los candidatos concertados a la gobernación en Alto Paraná, en Misiones y en Itapúa.