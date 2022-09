Senador Richer dice que estructura no asegura la victoria electoral

El senador Hugo Richer (FG) afirmó que los números en unas elecciones son importantes, pero que no garantiza la victoria ante el Partido Colorado. Cuestionó que el programa de gobierno de la Concertación esté vacío de contenido y no se debata su ejecución en cinco años. Ratificó que no volverán al conglomerado.