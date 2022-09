Diputados posterga concesión o padrinazgo al Congreso de las plazas aledañas de Asunción

El proyecto de ley pretende que el Congreso asuma la responsabilidad, que realmente corresponde a la Municipalidad de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), del cuidado y mantenimiento de las históricas plazas ‘De Armas’; ‘Juan de Salazar’; ‘Constitución’; “De la Independencia’ y de la ‘Plaza Del Congreso’. Esto, a puertas de los juegos Odesur, que implicará la visita de muchos extranjeros que deberán ver la peor cara de nuestra capital.

Los dictámenes de varias comisiones coincidieron en que no corresponde en este caso la figura de la “concesión”, alertando que incluso podría ser inconstitucional, por lo que se propuso subsanar planteando la figura del “padrinazgo”.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo que el proyecto tiene un inconveniente ya que “el origen del problema es que el proyectista planteo y consiguió los votos” pese a que la iniciativa “colisionaba con otra ley, porque de ninguna manera el Congreso puede quitarle su propiedad a la municipalidad”.

Proponen figura del padrinazgo

Por esto, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ) planteó la figura del “padrinazgo”, y dijo que en el articulado de las modificaciones propuestas se establecen las facultades para que el Congreso pueda cumplir con el objetivo, que es revitalizar estos espacios públicos que ahora son dominados por ocupaciones y el abandono.

“El artículo 2º y 3º dejan claras las responsabilidades del Congreso y se establece el tema presupuestario, no los montos, pero que si se puede invertir”, dijo Villarejo, como solución para “no dejar en el limbo” el tema, ya que actualmente, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Municipalidad de Asunción se pasan la pelota sobre el cuidado de estos espacios.

El diputado Celso Kennedy (PLRA), consideró que la figura del padrinazgo es insuficiente para garantizar que efectivamente se mejore la situación, por lo que acompañó la propuesta original del Senado.

Los diputados cartistas, entre ellos Raúl Latorre (ANR, HC) se mostró en contra de que se le quiten facultades al intendente de su sector, y alegó que de prosperar esta iniciativa, ”nosotros (congresista) los que hacemos la leyes estamos, expropiando una plaza para administrar nosotros”.

La diputada Amarilla insistió en que por lo difícil de tratar de solucionar un problema de origen en el Senado, no se puede hacer cualquier barbaridad, por lo que propuso finalmente el rechazo.

“No a lo prepo, decir: ‘ayer me nombraron senador y hoy me apropio de las plazas alrededor del Congreso’,. Sé que no es su intención, pero eso parece”, dijo cuestionando la actitud del proyectista, senador Lucas Aquino (PLRA).

Sin acuerdo posible, se optó por postergar el tratamiento al menos por ocho días.