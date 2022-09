Amado Florentín creen aún en unidad total opositora tras internas

“Leí unas declaraciones de (el senador) Hugo Richer (FG), uno de los senadores que decidió salir y apoyarle a Euclides, que después del 18 de diciembre (internas) hay que impulsar un acuerdo político entre la Concertación y el equipo que hoy le acompaña a Euclides Acevedo, para lograr una unidad total de la oposición”, dijo Amado Florentín en visita a ABC 730 AM, coincidiendo con esa idea.

Insistió en que, si bien Acevedo no competirá dentro de la Concertación, espera que los resultados de las elecciones del 18 de diciembre le hagan darse cuenta de que es importante unir a la oposición para lograr la alternancia.

“Causa cierta preocupación lo de Euclides, porque... no quiero ser descortés, pero no le veo con ninguna chance a Euclides de pelear por la presidencia de la República fuera de la Concertación”. Sin embargo, no descartó que “obtenga los votos que le falte a la concertación para ganar, porque históricamente ya ocurrió”. Citó el caso de las elecciones del 2013.

El senador Florentín dijo que, si bien respalda la precandidatura a la presidencia de la República de Hugo Fleitas (PLRA, Nuevo País) dentro de la Concertación, las críticas hacia Acevedo no son con afán de desmeritarlo, sino de hacerle reflexionar sobre la importancia de la unidad.

“No es para atacar, no es necesariamente para descalificar a absolutamente nadie, es solamente para significar que va a ser muy importante el diálogo, la apertura y los acuerdos políticos, tal como decía Hugo Richer después de las elecciones del 18 de diciembre”, insistió.

De hecho, dijo que, independientemente a que personalmente considere que Fleitas sea el mejor candidato, cualquiera de las otras chapas que gane en las internas de la Concertación será definitivamente un mejor candidato que el que proponga el Partido Colorado.

“Te aseguro que todos los candidatos que hoy se presentan en la concertación van a ser mejores que los propuestos por el oficialismo y el cartismo”, dijo. Destacó que tanto el gobierno de Horacio Cartes como el de Mario Abdo Benítez impusieron un sistema insostenible basado en el endeudamiento del país.

“Desde (la época de) Santi Peña como ministro de Hacienda se empezó a endeudar al país”, cuestionó y por ello la Concertación insiste en lograr una alternancia, no solo para sacar a la ANR, sino para cambiar de modelo.

“Nosotros creemos que lo más importante para el país es la alternancia, se necesita de un cambio de rumbo, de manejo político, económico y en las diferentes áreas, ya no resiste este sistema instalado en los dos gobiernos, de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez que descansa en el endeudamiento”, apuntó.

No descarta “chapas alquiladas”

Sobre los “rumores de pasillo” sobre que ciertas candidaturas estén promovidas solamente para dividir votos de la oposición, apuntó que no se puede descartar, ya que “conocemos la capacidad económica de Horacio Cartes y de la capacidad financiera del oficialismo, entonces muy bien puede darse, porque entrar a una campaña electoral tiene su costo y muchos pueden aprovechar esa situación”.