“Si no nos ponemos de acuerdo, nos caemos todos”, dijo Nakayama sobre el PLRA y la oposición

A medida que se acerca el mes de diciembre y la fecha de las internas partidarias, varios actores políticos dan su opinión de qué faltaría para que la oposición pueda efectivamente ir unida en las elecciones generales. Eduardo Nakayama, que pugna por la senaduría, fue contundente al decir que si no se ponen todos los sectores de acuerdo, se corre el riesgo de caer todos juntos en el día “D”, en las elecciones generales.

“Si no cometemos errores llegaremos al cambio. Yo pienso que el diálogo se construye a partir del interés que cada uno tenga. El que tenga una inquietud la puede plantear, está Esperanza Martínez como presidenta de la Concertación”, señaló el dirigente liberal.

Cree que lo que hace daño es que uno, sin dialogar, tome determinadas posturas; lo que pasó con algunos partidos y movimientos. Esta situación complica operativamente la logística del 18 de diciembre, considera.

Antagonismo entre efrainismo y llanismo creó muchos problemas, alegó Nakayama

“Si no nos ponemos de acuerdo, nos caemos todos”, dijo al hacer énfasis en las internas del PLRA y también de la oposición. Sostuvo que para los colorados es más fácil porque ellos se unen. Lamentó que el llanismo sea funcional al cartismo.

“Es difícil encontrar entre los liberales a una persona que aglutine y que logre superar las diferencias internas. Se necesitaría una persona neutral”, expresó. Como es un precandidato que apoya al presidenciable Martín Burt, es de la tesitura que el 18 de diciembre es una interna, pero que para el 30 de abril del año que viene todos deben unirse.

Sin embargo, reveló que ese grupo se reorganizó entorno al liderazgo del exsenador Dionisio Amarilla y que apoya a Hugo Fleitas a la presidencia de la República. “Yo no sé si dijeron abiertamente que no apoyarán a Efraín en el caso que él gane, y no sé si llegado al momento, lo acompañarán en las elecciones generales”, finalizó.

