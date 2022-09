Colorados declaran un gasto de G. 35.528 millones para las internas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que los precandidatos de 43 partidos y organizaciones políticas declararon un gasto de campaña para las internas de más de US$ 12 millones. Los aspirantes de la ANR declaran que gastarán G. 35.528 millones (US$ 5 millones) y los del PLRA G. 13.800 millones (US$ 2 millones). Muchos lo ponen en duda.