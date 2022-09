Velázquez minimiza y dice que no contratará un abogado, por ahora

“Tengo que saber qué significa primero para poder opinar. Creo que el fiscal Manuel Doldán es quien tiene que explicar de qué se trata”, manifestó Velázquez a ABC Color.

Lea más: Hugo Velázquez: Justicia de EE.UU. admite pedido de cooperación de la Fiscalía paraguaya

“Yo en principio creo que efectivamente la Fiscalía de Paraguay, a través de un convenio que tiene con los países cooperantes, pidió ese informe para saber de qué me acusó el embajador de Estados Unidos en Paraguay”, agregó.

“Entiendo que se designó un fiscal allá (en EE.UU.) para que consulte al Departamento de Estado de qué se me acusa, para que remita acá a la fiscal encargada de la causa”, aseveró.

“En principio entiendo así, pero voy a esperar para hablar oficialmente”, manifestó.

“Con relación a si voy a contratar un abogado, voy a ver si amerita o no. Porque si es al solo efecto de contestar a la Fiscalía de Paraguay, en principio creo que no. Pero vamos a ver si amerita o no. Por ahora no, no tengo”, finalizó.

Lea más: Hugo Velázquez, el “significativamente corrupto” y las denuncias de supuesta corrupción en su contra