Combustible: “Hay que analizar lo que hay detrás del proyecto”, dice senador Buzarquis

En medio del caldeado ambiente que se vive en el país a causa de la intención de implementar un subsidio a Petróleos Paraguayos (Petropar) como herramienta para lograr la reducción del precio del combustible, el senador liberal Salyn Buzarquis, dijo que si bien el objetivo es la reducción de los precios, el proyecto debe ser bien analizado.

“Vamos a evaluar lo que plantea Petropar. No puedo hablar en nombre de la bancada todavía porque se está debatiendo. Es difícil tomar una postura antes de debatir y escuchar todos los puntos de vista. A mí lo que me interesa es que se apruebe realmente como alternativa y solución de fondo, la transparencia en la estructura de costo de Petropar, porque esto no sé cuánto va a durar y no se cuánto se va a bajar”, manifestó Buzarquis.

" Yo creo que lo que se tiene que hacer es transparentar y como segundo punto, el Estado paraguayo tiene que empezar a planificar el cambio de la matriz energética, porque el tema del petróleo no depende de nosotros, es a nivel internacional. Paraguay no puede seguir siendo un país que depende del petróleo, las cocinas en vez de ser a gas deben ser eléctricas, además del sistema de transporte, los vehículos. Esa es la tendencia mundial y nosotros nos aferramos a un producto que nosotros no controlamos y cada vez sube o baja, no nos sirve”, afirmó.

En cuanto a la posible aprobación del proyecto de ley, el senador dijo que personalmente, siempre estuvo de acuerdo con reducir los precios del combustible, pero que teniendo en cuenta el proyecto que busca aplicar un subsidio y así lograr el objetivo, indicó que primeramente hay analizar el proyecto para saber qué hay “detrás”.

Sobre baja del combustible “el Gobierno no da la cara”, afirmó

“Yo siempre estuve a favor de que baje el precio del combustible, pero hay que analizar lo que hay detrás del proyecto en sí. En primer lugar, el manejo de los fondos. Estamos en proceso electoral y hay que ver cuánto va a bajar realmente. Ellos no hablaron con nosotros, sencillamente yo me enteré del proyecto por los medios de comunicación. No se habló en ninguna bancada, en ninguna Comisión, no hubo una reunión de la mesa directiva. Hasta ahora, la gente del Gobierno no vino a dar su cara acá”, cuestionó.

“Una cosa es que el dinero recupere Petropar con los ajustes de los precios que se puedan dar en otras épocas y otra cosa es que ese dinero se evapore directamente. Todos queremos que baje el precio del combustible, pero tenemos que buscar la forma, el mecanismo y que sea algo sustentable en el tiempo y no algo que termine en dos o tres meses”, sostuvo.

El senador cuestionó la forma en que fue presentado este proyecto para el subsidio y afirmó que el Gobierno no llevó a sus representantes para presentarlo y defenderlo. “Creo que presentaron este proyecto para tratar de levantar las movilizaciones que se venían con todo. Nosotros tenemos la voluntad de buscar una salida, pero también esperamos que el Poder Ejecutivo venga a poner la cara, por que, qué simpático, ellos le tiran el fardo al parlamento y ni siquiera vienen a defender su proyecto”, denunció.

Defensor del Pueblo no debe seguir

Por otro lado, sobre el caso del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, contra quien se plantea un juicio político debido a varias denuncias presentadas en su contra por supuestas irregularidades en su administración, Buzarquis dijo que el mismo no debe seguir en el cargo.

“Hay que tener sentido común no más para entender que él no puede continuar. Yo le conozco muy poco, no tengo nada en su contra, pero me parece aberrante lo que ocurrió. Si se comprobase o la Fiscalía hubiese tenido voluntad de investigar cómo es posible que una doméstica figure en la planilla de la Defensoría del Pueblo, cobre y haga un trabajo doméstico, es una vergüenza”, dijo.

“Si se aprueba el libelo la próxima semana, si eso se aprueba en Diputados, mejor que renuncie (Godoy) no más, porque yo creo que acá en el Senado vamos a tener los votos”, anunció.

“Indistintamente a que el defensor del Pueblo sea un sector, un partido, creo que se equivocó mal. Es inadmisible, es el Defensor del Pueblo, el que tiene que defender al pueblo y según la denuncia, perjudicó al pueblo. La Fiscalía debe actuar siempre de oficio, no puede ser que sea algo público primero”, sostuvo.