Critican inacción de la Fiscalía por el caso del avión iraní

“La Fiscalía aparentemente no expresa o no muestra, tampoco lo mostró en la reunión de la mesa directiva (realizada la semana pasada) un liderazgo con respecto a esclarecer un poco este punto, lo cual no deja de llamar la atención habida cuenta que la Fiscalía se ha caracterizado por enfriar los temas”, dijo Jorge Querey (FG).

Para Querey, no están entendiendo cuál es la conducta de las instituciones que deberían responder, porque por un lado cuando ellos comparecieron ante la mesa directiva ellos hablaron de una regularidad total con respecto a los protocolos de la Dinac, Migraciones y Aduanas.

Descartan ahondar en el tema

Sobre la posibilidad de convocar a la comisión bicameral “antilavado” al ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Federico Hetter, el senador dijo que le solicitarán los informes que fueron exhibidos públicamente y que no quiere llevar más lejos el tema de lo que existe.

Asimismo, dijo que cree que el sistema de las tabacaleras está muy vinculado a lo que están investigando en la CBI, cuyo informe según dijo contiene elementos de inteligencia financiera como denuncias internacionales.