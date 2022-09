Suman intentos de tocar el bolsillo de la gente, esta vez en Diputados

Para las 08:30 de hoy está convocada la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con 20 puntos en el orden del día, que está plagado de iniciativas que de vuelta intentan tocar el bolsillo –ya bastante golpeado– del ciudadano.

Destaca un proyecto de ampliación del crédito presupuestario para Petróleos Paraguayos (Petropar) por G. 1.921.761.893.501 (G. 1,9 billones para lo que resta del año), supuestamente destinado a reabastecer los depósitos de diésel común (tipo III).

Si bien la ampliación establece el uso de fondos propios de la institución, se cuestiona la transparencia en el manejo del dinero por parte de su titular, Denis Lichi (ANR, oficialista), quien sigue en el cargo, pese a ser precandidato oficialista a gobernador de Cordillera.

Al igual que con el caso de los exobreros de Itaipú, el cartismo busca votos valiéndose de “reivindicaciones históricas” a costa del erario público, y en este caso plantean dos proyectos de “reparación” para soldados exconscriptos víctimas del golpe de Estado de 1989. También hay una iniciativa similar de un grupo de liberales.

En este caso, se puede hacer únicamente una estimación, ya que ni los proyectistas tienen clara la cantidad de beneficiarios. El proyecto del diputado Walter Harms (ANR, HC) vagamente habla de 900 posibles beneficiarios y una compensación máxima de 3.500 jornales (G. 343.311.500 cada uno).

También se plantea un pedido del Ejecutivo de “indemnización” a extrabajadores cesados del puerto de Asunción por unos de US$ 20 millones.

Varios proyecto al filo de la sanción automática

En el orden del día de la fecha hay varios proyecto de ley que si no son tratado esta semana, o antes de la próxima sesión, podrían tener sanción ficta (automática).

El primer punto del orden del día, que establece la “provisión gratuita de productos de gestión mestrual” a través del Estado en instituciones educativas públicas, hospitales y centros de acogida tiene sanción ficta mañana, por lo que si no e trata hoy, quedará sancionada la versión Senado, que entre otras reformas principales estableció que el alcance de esta Ley sea más amplia, pero de aplicación progresiva para evitar un impacto tan grande en el presupuesto.

En el punto 9 también figura el proyecto de ley que establece el aumento de penas para delitos de sicariato y también tiene fecha de sanción ficta para mañana. Si bien el proyecto no tiene mayor rechazo, si se dictaminó en la Comisión de Legislación su modificación, pero en aspectos que tienen que ver con la técnica legislativa y no de fondo, pero que no obstante es importe corregir, ya que impediría una correcta aplicación de la sanción en el caso de ser promulgado por el Ejecutivo.

De no tratar, este sábado 3 de octubre próximo también podría tener sanción ficta el proyecto de ley que pretende habilitar a la realización de internas partidarias los días sábados, previa declaración de feriado. Hay que recordar que la legislación actual establece únicamente los domingos como días posibles para votar. Esta iniciativa se promovió principalmente teniendo en cuenta que el mismo día que se deben realizar las internas del 18 de diciembre, también se debe disputar la final de la Copa del Mundo, sin embargo, ni siquiera en el caso de promulgarse ya podrá ser aplicada para la misma, ya que será posterior a la convocatoria a elecciones.

Otro proyecto que está al filo de la promulgación automática es el incluye al Congreso entre los exceptuados de las restricciones del secreto bancario. En pocas palabras, el Congreso busca restituir sus facultades de poder solicitar informes al Banco Central del Paraguay (BCP) y otras instituciones públicas financieras, sin que los datos que remitan sean censurados e inútiles en la práctica. A este proyecto aún le queda una semana de plazo (vence el 5 de octubre).