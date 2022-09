Hasta senadores oficialistas dejaron sin quorum créditos para salud y alcantarillado

Pese a los dictámenes de aprobación de las comisiones para endeudar más al país por un valor de US$ 400 millones, la Cámara de Senadores no reunió los números para asegurar el quorum.

Del total de 23 ausentes, seis oficialistas no estuvieron al momento del tratamiento de este proyecto: el titular del Senado Óscar “Cachito” Salomón, Juan Afara, Rodolfo Friedmann, Derlis Osorio, Ramón Retamozo y Javier Zacarías Irún. Los cartistas, liberales y una mayoría de senadores del Frente Guasu tampoco permanecieron en sala para dar tratamiento al paquete de préstamos requeridos por el Poder Ejecutivo.

Entre los préstamos que fueron postergados figura uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 45 millones, cuyos recursos servirán para financiar un proyecto de mejoramiento de la calidad de atención de la red de servicios de salud de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná. La ampliación presupuestaria estará a cargo del Ministerio de Salud.

Para el servicio de agua potable

Tampoco fue tratado un préstamo de US$ 105 millones del BID y otro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de US$ 60 millones que servirán para financiar un proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Asunción - Cuenca Lambaré y estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Igualmente, no fue analizado un proyecto de ley que aprueba dos contratos de préstamos de US$ 115 millones y US$ 45.000 de la JICA. El dinero será utilizado para el financiamiento del proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Ciudad del Este.

Financiamiento de becas

Está pendiente también de estudio otro préstamo de US$ 30 millones del BID que servirá para el Fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el exterior “Don Carlos Antonio López”. Unos G. 7.623 millones pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

A fines del mes de agosto, la Cámara de Diputados sancionó un paquete de préstamos por U$S 635 millones. Dos de ellos, de US$ 200 millones, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro del mismo monto del BID que servirán para calzar el presupuesto del Ejecutivo en áreas de salud y obras públicas. También se aprobaron otros dos préstamos para ruta en el Chaco y proyecto “verde”.

Pese a las críticas del nuevo endeudamiento y al peligro que representa asumir más créditos, el Congreso dio su visto bueno.