Buscan definir texto final para interpelación de Manuel Cáceres y Félix Sosa

El cartismo había promovido la interpelación de Manuel María Cácere, director de Itaipú y de Félix Sosa, titular de la ANDE por el acuerdo de reducción de la tarifa de la energía de la ANDE, firmado por nuestro país con el Brasil.

Lea más: Definen interpelación al titular de la Itaipú y de la ANDE

Recordemos que el precio acordado en agosto pasado entre los miembros del directorio y del consejo de administración de Itaipú significaba que Paraguay cedía su postura inicial de fijar la tarifa en US$ 22,60 kw/mes, ya que Brasil pretendía la reducción a US$ 18,95 kw/mes. Finalmente, quedó en US$ 20,75 kw/mes. Con este acuerdo, se tuvo la reducción del 25 % en la tarifa de la ANDE a partir de setiembre para los clientes residenciales que paguen facturas de hasta G. 404.000.

Pero desde que el tema del juicio político a la fiscal Sandra Quiñónez se congeló, los cartistas proyectistas no muestran mucho interés para llevar adelante la interpelación.