No hay fecha para eventual destitución del gobernador de Guairá

La Cámara de Diputados sigue dilatando la decisión de destituir o no al gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR- HC) pese a que la intervención de su gestión culminó oficialmente el pasado 25 de setiembre. El informe final del interventor Pablo Vera Insaurralde ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 27 de setiembre y pese a desnudar una grosera malversación de más de G. 18.500 millones en la gestión departamental los diputados no pusieron aún fecha para analizarlo. Algunos diputados opositores indicaron que no se tienen votos para la destitución debido a la mayoría cartista en la Cámara Baja.