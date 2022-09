Diputados recibe informe final de la intervención a la Gobernación de Guairá

A las 8:20 de este martes se dio mesa de entrada al informe presentado por el ministro Federico González sobre el trabajo del interventor Pablo Adriano Vera Insaurralde, tras su análisis dentro de la Gobernación de Guairá. Se remitieron en total 897 hojas en dos biblioratos y un anillado.

Al dorso se indica que en total hay 912 páginas, considerando los folios con escritos al dorso. Ahora, el Congreso deberá fijar fecha para estudiar todo lo remitido por la intervención y definir si se cometieron o no irregularidades en la gestión de Juan Carlos Vera (ANR, cartista).

La intervención fue solicitada por una denuncia de la Junta Departamental sobre uso indebido de recursos destinados a la emergencia por COVID-19 y la falta de justificación de varios de estos.

Los concejales afirmaron que se desviaron fondos entregando dinero a comisiones vecinales y organizaciones “fantasma” que no reunían todos los requisitos formales. Incluso, indicaron que se pagó por obras que no existen o que no guardan relación con la emergencia de la pandemia.

Cabe resaltar que el interventor Vera Insaurralde ya había presentado una denuncia formal el pasado 5 de setiembre por lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso ante la Fiscalía Anticorrupción de Asunción.

Disputa por la administración

Ayer, el gobernador Juan Carlos Vera denunció en redes que el Ejecutivo le pidió apartarse del cargo, pero él decidió asumir de vuelta su silla luego de que culminara la intervención.

Esa denuncia fue desmentida por el ministro del Interior, Federico González, quien aseguró que conversó con Vera y tanto él como el interventor acordaron que el presidente la Junta, Juan Carlos Rojas (PLRA), asumiría la administración temporalmente, hasta que Diputados estudie el informe de la intervención.