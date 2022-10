Verificación a depósito fue “sin permiso”, insiste asesor del TSJE

“Ese es un lugar privado y sobre todo muy sensible por la sencilla razón de que ahí están las máquinas de votación, las únicas que nos quedan”, indicó Mauro, que remarcó que incluso “directores de la Justicia Electoral y jefes no pueden ingresar aunque quieran, por lo sensible del tema y se necesita una autorización de los ministros del TSJE”.

Mauro había denunciado públicamente que dos personas habían intentado “asaltar” el depósito en cuestión, aunque luego supo que estas personas dieron sus identidades reales a los guardias, tratándose de Robert Bento y Héctor Herebia, dirigentes locales del PLRA, que filmaron el frágil sistema de seguridad en el sitio.

“En un descuido de la gente que está afuera del depósito, ingresaron abruptamente dentro del depósito y se asustaron ahí (los guardias). No obstante, reconoció que “se identificaron efectivamente”.

“La primera información fue que esto fue un atropello, pero realmente no sucedió así”, reconoció Mauro sobre la situación, aunque enfatizó que estas personas debieron solicitar permiso.

“Si algún partido, nucleación o alianza quiere verificar el estado de las máquinas de votación, debe solicitar por nota una autorización expresa a los ministros del TSJE y con esa autorización y bajo una guía se puede dar esa verificación”, sostuvo.

Finalmente, respecto a las alternativas para solucionar la falta de máquinas de votación, Mauro dijo que es factible comprar nuevas para las generales de abril, no así para las internas.

Respecto al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), garantizó que estará vigente al 100% ya para las internas.