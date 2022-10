Exgobernador de Guairá dice que su destitución es política y no existe daño patrimonial

Tras la disposición de la Cámara de Diputados de la destitución del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC), el ahora exgobernador compartió un video alegando que su desvinculación al cargo es meramente política.

Lea más: Diputados destituyen a gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, por serios indicios de corrupción

“Saco la conclusión, que es producto de una mentira y sobre lo cual se basaron para destituirme. Esto evidencia que es una decisión meramente política. Yo soy político y me adecuo a las decisiones políticas; sin embargo, me ratifico que nunca he dañado el patrimonio de la gobernación”, manifestó.

Señaló que la Cámara de Diputados hizo caso a un representante del Poder Ejecutivo que vino con un interés político e hizo una pericia violando todos los derechos. “Poco nada importó la constitución nacional con respecto a que se debe garantizar el estado de inocencia de una persona”, subrayó el político.

Lea más: Aseguran que malversación cometida por exgobernador de Guairá “no tiene perdón”

Dijo que no tuvo su derecho a la defensa e invitó a los diputados que leyeron el informe para recorrer el departamento de Guairá para mirar sus obras para evidenciar si el informe fue correcto.

Busca ocupar una banca en el Senado

Alega que seguirá su lucha por la senaduría y peleará por el bienestar del pueblo.

El miércoles, por 63 votos a favor, 9 abstenciones (todos ellos cartistas) y 9 ausentes, la Cámara Baja removió del cargo de Gobernador de Guairá a Vera.

Tras una intervención. Vera retomó a su silla mediante un cuestionado amparo de la jueza Adriana Narváez, quien luego fue recusada ya que es esposa del también gobernador cartista de Caazapá, Alfonso “Pipo” Díaz Verón.

Juan Carlos Vera es desvinculado de su puesto por serios indicios de corrupción en el manejo de fondos COVID-19 de US$ 2 millones a través de entrega desde medicamentos hasta pollitos “fantasmas”.