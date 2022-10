Mauricio Espínola reafirma que no se abrazará con el cartista Santiago Peña

“Fui denunciado por (Santiago) Peña, por una cuestión de dignidad cómo me voy a sentar a la lado de una persona que me está denunciando. ¿Cómo nos vamos abrazar?”, expresó ayer el secretario privado adjunto de la Presidencia de la República y precandidato a diputado Capital por el movimiento Fuerza Republicana, Mauricio Espínola, en una visita a radio ABC Cardinal 730 AM.

Mauricio Espínola aludió a al hecho registrado en mayo pasado cuándo publicó un tweet cuestionando al presidenciable de Honor Colorado, Santiago Peña, sobre qué pensarían sus compañeros de Harvard de ver que recibe millones de un banco en la mira por lavado y que, además, le volverían a financiar la campaña, en un momento de lucha contra el lavado de dinero.

Espínola publicó en su Twitter planillas donde figuraban cobros por parte de Santiago Peña a banco Basa (propiedad del Grupo Cartes), que ascienden a US$ 1.562.826 entre el 2018 y el 2021.

Peña y su abogado, Ricardo Preda, presentaron la denuncia en la Fiscalía el lunes 30 de mayo a las 12:30. De forma llamativamente expeditiva, a menos de 24 horas de la denuncia, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designa para investigar la causa a la fiscala Luz Analía Guerrero, quien a tres días de la denuncia de Peña, envió una nota intimando al titular de Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, para que informe si de su institución salieron los datos sobre los millonarios cobros de Peña.

La Fiscalía exige “señalar si dicha información ha sido provista a persona alguna o institución pública”.

También sobre “Bachi”

En junio pasado, Mauricio Espínola también denunció que el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) supuestamente recibió del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, US$ 1 millón a través del secretario del diputado.

Se trataría de Luis Rafael De los Ríos Velázquez. Según el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) obrante en la Fiscalía, De los Ríos Velázquez, de 2019 a 2021, recibió en transferencias US$ 800.000.

Esto su suma también a los supuestos millonarios pagos que recibió el presidenciable Santiago Peña por parte del grupo empresarial de Cartes.

“Bachi” es precandidato a senador por Honor Colorado, liderado por el “significativamente corrupto” (según el gobierno de los Estados Unidos) Horacio Cartes.

