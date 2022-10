Santi Peña quiere menos escuelas y más estaciones de servicio para Cartes, afirman

Hugo Ramírez cuestionó duramente al presidenciable Santiago Peña, quien dijo en un programa televisivo que el país tiene más escuelas y docentes de lo que se necesita y que a lo que se debe apuntar es que los niños aprendan lo básico, con “aprender a leer y sumar ya basta”, había manifestado el cartista.

“Este candidato de la República hablaba estos días y mostraba su verdadera cara de Santi Peña, que como ministro de Hacienda intentó aumentar el canon para las universidades públicas, o sea, los alumnos deben pagar más por la educación universitaria, ese era el lema entonces; le descontó también un mes de sueldo a 90.000 docentes por primera vez en la historia durante su gestión como ministro; y en sus últimas declaraciones dijo que hay muchas escuelas y más maestros en el país de lo que necesita. Y ahora le pregunto yo a Santi, ¿hace falta echar las escuelas para que su patrón tenga más espacio para sus estaciones de servicio?”, ironizó el parlamentario durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Agregó, además, que hoy en Paraguay existen unos 250.000 niños entre 3 y 5 años que están fuera de la educación inicial 100.000 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años que están fuera del sistema educativo y un millón de jóvenes y adultos que trabajan y no terminaron su secundaria. “En síntesis, uno de cada siete paraguayos no tiene una posibilidad de soñar con un mejor pasar financiero justamente por una educación deficitaria, pero para Santiago Peña sobran las escuelas y los maestros”.

No más impuestos al que trabaja

También en otro momento, el diputado Jorge Brítez (Independiente) nombró al presidenciable cartista Santiago Peña y le desafió a que presente un programa de gobierno para evitar subir los impuestos y, sobre todo, reducir el dinero que se destina a pago de salario y aguinaldo para el funcionariado público.

“Santiago Peña, a vos que ya fuiste ministro de Hacienda, ¿qué vas a hacer con el presupuesto que el 80 por ciento va en sueldos y aguinaldos? Quiero una respuesta concreta, ya que fuiste ministro de Hacienda, porque nadie nos hace una propuesta concreta. Tenemos que ver algo, que no sea más la única solución que subir los impuestos y sacarles más plata a los que trabajan y tributan”, dijo Brítez.

Agregó que el país no puede seguir endeudándose y alzando los impuestos para poder sostener el pago de salarios y no se hagan inversiones en educación, salud y demos seguridad jurídica a los inversionistas.

“Al que trabaja tenemos que incentivarle, al que trabaja no debemos ponerle trabas, obviamente que sea lícito, legal, no hablo del lavado de dinero o contrabando. Ya no le llenemos de burocracia, ya no le pidamos más coimas a los que trabajan”, manifestó el diputado independiente.