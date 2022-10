Denuncia a fiscales ante JEM: “Creo que hay votos”, dice senadora

El proyecto de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los fiscales Osmar Legal, Liliana Alcaraz y Alicia Sapriza figura en el orden del día de la sesión ordinaria de esta mañana de la Cámara de Senadores.

La senadora Desirée Masi (PDP) considera que habría los votos necesarios en la Cámara Baja para promover la denuncia contra estos fiscales.

“Yo creo que va a haber votos. Estoy tratando de ir al Senado. Mi suegra está internada. Hay que estar ahí porque, o si no, la gente sale, se olvida y no vota. Hay un compromiso. Hubo muchísima presión”, sostuvo esta mañana.

No obstante, no pudo asegurar si el proyecto será tratado esta mañana. En ese sentido, dio a entender que excusas ya no existen para una nueva postergación, atendiendo que la cuestión de las modificaciones de forma que exigían algunos legisladores se solucionó.

Modificaciones al proyecto

Masi presentó el proyecto por la supuesta inacción de estos fiscales en los casos de Darío Messer, las declaraciones juradas del expresidente Horacio Cartes, el avión iraní-venezolano y el asesinato del empresario Mauricio Schvartzman.

La iniciativa legislativa ingresó en la semana pasado al Senado, pero el pleno resolvió aplazarla por ocho días por errores de forma. El texto mencionaba el término instar cuando debía presentarse el proyecto ya como una denuncia.

La intención era que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento pueda ajustar el texto, pero el titular del órgano asesor, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), señaló que ya se habían emitido dictámenes y que los errores de forma debían ser ajustados en la sesión de este jueves.

La senadora del PDP adelantó que estas modificaciones serán aplicadas en la sesión de hoy, en caso de tratarse dicho proyecto.