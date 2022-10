Diputados repudiaron privilegios que tuvieron criminales de EPP

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA), lamentó ayer el poder que le dio el Gobierno a los criminales del EPP al permitir que el féretro de Osvaldo Villalba ingrese a la cárcel del Buen Pastor por exigencia de la condenada Carmen Villalba. Indicó que no basta solo con destituir al ministro de Justicia, Édgar Taboada, y a la directora de la penitenciaría, Marian Vázquez.

“Hay mucha gente del Gobierno que debe dar explicaciones. No solo basta con sacarle al ministro o destituirle a la directora de la cárcel. Alguien dio la orden para que pueda ingresar el féretro y creo que a criminales no se les deben dar privilegios y a criminales no se les debe dejar que te extorsionen”, dijo López.

Protección política

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) indicó que fue una bofetada para el pueblo el privilegio que tuvo una condenada, una criminal, lo que reflejó la improvisación del Gobierno en materia de seguridad.

“Esta gente tiene protección política desde el principio. Hay mucha improvisación en materia de seguridad en el gobierno y mucho dinero que genera el EPP para el Gobierno desde los organismos de seguridad. Se debe pedir disculpas al pueblo por el sometimiento”, dijo la diputada González.

Exigen que pida disculpas

El diputado oficialista Hugo Ramírez manifestó que el presidente Mario Abdo Benítez debe pedir disculpas públicas al pueblo por el permiso de ingreso del féretro un terrorista a pedido de Carmen Villalba.

“El Presidente tiene que pedir disculpas. Creo que no es posible que una criminal pueda tener el privilegio de poder despedir a su hermano mientras familiares de muchos secuestrados siguen esperando alguna noticia del paradero”, dijo el diputado Ramírez.