Lo que afirma el jefe anticorrupción de EE.UU. sobre calificación contra HC y Velázquez

El coordinador de Anticorrupción Global del Departamento de Estado de EE.UU., Richard Nephew, expresó que “cualquier declaración que hemos hecho, cualquier sanción u otras decisiones que hemos tomado, en ese sentido, se hacen con total confianza en la información que tenemos en nuestro poder”. El enviado norteamericano dio estas declaraciones a ABC tras su llegada al país en una breve visita y que finalizará este viernes.

Preguntado si tanto las calificaciones como las sanciones contra los encumbrados personajes de la política local podrían tener derivaciones como ocurrió con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (extraditado en abril pasado a Estados Unidos de América), Richard Nephew contestó que no puede anticiparse a lo que pueda suceder en el futuro.

“No hablamos públicamente sobre cualquier investigación en curso o cualquier paso que podamos hacer o no hacer, por una cuestión de política, así que no tengo más nada que decir al respecto”, dijo Richard Nephew.

Declaraciones textuales de Richard Nephew

A continuación, reproducimos los pasajes más destacados de la conversación que mantuvimos ayer con Nephew, en la sede de la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo).

–La presencia del señor Richard Nephew, jefe Anticorrupción del Gobierno de Estados Unidos, tiene mucha repercusión aquí. ¿El Gobierno de Estados Unidos tiene certeza de las calificaciones contra el expresidente Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez? Ellos atribuyen a influencias de sus enemigos políticos esta calificación que hizo Estados Unidos...

–El Gobierno de Estados Unidos toma muy en serio todas las decisiones que tomamos sobre sanciones o restricciones de visas y cosas así. Cualquier declaración que hemos hecho, cualquier sanción u otras decisiones que hemos tomado se hacen con total confianza en la información que tenemos en nuestro poder. Con mucho cuidado, nosotros analizamos y revisamos cualquier información que divulgamos y la respaldamos...

–¿Esto puede tener una derivación con relación a estas personas que fueron calificadas por Estados Unidos?

–No hablamos públicamente sobre cualquier investigación en curso o cualquier paso que podamos hacer o no hacer, por una cuestión de estrategia política, así que no tengo más nada que decir al respecto.

–¿Estados Unidos considera medidas más efectivas para ayudar a combatir la corrupción en el Paraguay que no sea una declamación o una declaración?

–La estrategia anticorrupción de Estados Unidos involucra diferentes tipos de actividades y pasos que decidimos tomar. Eso incluye planes y estrategias con nuestros asociados. Por supuesto, Paraguay es clave. Trabajamos con todos, con la sociedad civil, con los periodistas de investigación, con el Poder Judicial... Apoyamos el trabajo de ellos. La estrategia anticorrupción es más efectiva si utiliza todos los elementos disponibles. No se puede resolver la amenaza de la corrupción con una sola herramienta. Conlleva todo un rango de estrategias y actividades, desde sanciones hasta el fortalecimiento de las instituciones. La solución es trabajar con nuestros pares, asociados, periodistas. Nuestra estrategia siempre se basa en lo que vemos que está pasando para encarar estos desafíos.

–Conociendo la corrupción que existe en el Paraguay, ¿usted tiene una medida para establecer en qué nivel se encuentra con relación a otros países, como ese país (Honduras) de donde fue extraditado (en abril pasado) su propio expresidente (Juan Orlando Hernández)?

–Todos lidiamos con el desafío de la corrupción: Estados Unidos, Paraguay, Europa, en todas partes. Cada país tiene sus propios desafíos específicos. Los elementos o factores son diferentes en cada país. Hay algunos lugares donde son similares. Al final, yo no creo que sea tan útil comparar país con país. Es más útil trabajar directamente con el Gobierno, con la población, con la sociedad civil para los problemas y sus circunstancias.

Por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos está trabajando muy de cerca con el Paraguay para ayudar en las preocupaciones que hay aquí. Yo vine para aprender y apoyar a mi embajada en los desafíos que enfrenta el país y cómo yo puedo ayudar cuando vuelva desde mi oficina en Washington.

–¿En qué medida su departamento puede influir para establecer castigos ejemplares a los corruptos, siempre teniendo en cuenta lo frágil que todavía es el Poder Judicial en el Paraguay? En el caso González Daher iba un funcionario del Gobierno de Estados Unidos a las audiencias y muchos reconocieron que esa presencia dio coraje a los jueces para llegar al fallo correcto...

–Estados Unidos considera a Paraguay como un asociado clave en la lucha contra la corrupción. Estamos muy comprometidos en trabajar con ustedes y de apoyarlos en la medida que enfrentan estos desafíos. Eso incluye el apoyo a la sociedad civil, a los periodistas, por supuesto al Gobierno. Nuestra embajada aquí toma muy en serio esto. Nosotros también en Washington estamos muy comprometidos para apoyar el trabajo que están haciendo. La corrupción es un tema difícil y creímos que era mejor estar aquí en forma personal para dar ese apoyo...

–¿No contempla su Gobierno reconsiderar la estrategia de sanciones a las personas y los países dada su poca efectividad? Está Nicaragua, Cuba, Maduro en Venezuela, el mismo Putin...

–Tengo una larga experiencia como docente. Aprendí y he enseñado una cosa a mis alumnos, y es que las sanciones solamente funcionan si son parte de una estrategia más amplia que utiliza diferentes herramientas para enfrentar los problemas. El uso de sanciones es sumamente efectivo como parte de una estrategia amplia que se liga a los otros aspectos, el trabajo con el Gobierno, con la sociedad civil, etcétera. Lo clave aquí no es tanto si podemos usar las cosas de manera más efectiva. Hay muchas discusiones en Washington al respecto si se puede hacer eso o no. Sin embargo, desde mi punto de vista, tiene que ver con cómo me puedo asegurar de que la sanción sea una parte de la agenda anticorrupción que también esté balanceado con otros elementos como la educación, entre otros...

–¿Esa política de hacer prevalecer la libertad y la democracia no corre peligro ante la sombra de Rusia que está con la amenaza de cortar la energía (gas y petróleo) y que haga claudicar a los países aliados?

–Hay otros colegas especialistas en esos temas. Yo solamente puedo decir que en la agenda anticorrupción, la estrategia es muy clara. Las sanciones son una parte importante, pero no es la única. Hay muchas otras cosas que entran en juego. Muchas de esas actividades están en curso en el Paraguay donde estamos trabajando con el Gobierno, la sociedad civil, los periodistas... Es una estrategia que incluye una variedad de elementos. Espero conocer más del Paraguay en mis conversaciones con mis pares locales, con la sociedad civil y sobre todo saber cómo podemos seguir trabajando juntos...