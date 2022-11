Intervención: Intendente cartista alega “persecución política”

El intendente sampedrano Gustavo Rodríguez, acompañado de sus asesores jurídicos y económicos asistió al citatorio de la Comisión Especial de Intervención de la Cámara de Baja, cuyo titular es el diputado Hugo Ramírez (ANR- oficialista) y argumentó que las denuncias a su gestión no tienen sustento legal y que su administración solo tiene faltas administrativas.

“Vine muy tranquilo y contento, creo que he cumplido. Las denuncias son meramente políticas porque soy parte de Honor Colorado y los diputados que hacen presión para la intervención son parte de Fuerza Republicana y solo se hace eso para sacarme del camino por ser yo soy candidato a diputado por HC. Es una jugada política, hemos presentado todas las documentaciones al Ministerio de Hacienda a la Contraloría y lo máximo que tengo son faltas administrativas como todas las administraciones del país”, dijo el jefe comunal Gustavo Rodríguez.

Lea más: Intervención en San Pedro: estas son las irregularidades cometidas por el intendente Gustavo Rodríguez

Acusa al diputado D´Ecclesiis

El intendente culpó también al Ministerio de Hacienda por no transferirle los recursos de Royaltíes y Fonacide desde mayo pasado y por eso no puede ejecutar obras en su comunidad. Sin embargo, su argumentación se centró que es víctima de una “persecución política”, principalmente del diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR- oficialista), candidato a Gobernador de San Pedro. Indicó que el diputado lo llamó para amenazarle con que si no pasa a carpas oficialistas la intervención a su gestión es inminente.

Por otro lado, el vice presidente de la Comisión Especial, el cartista Avelino Dávalos, dijo que algunas de las respuestas del intendente lo satisfizo, pero otras no por lo cual tendrá que mirar de nuevo el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que arrojó como resultado una malversación de G. 2.500 millones en la gestión Rodríguez. Sin embargo, justificó la falta de obras en la comunidad supuestamente por que la Municipalidad no recibe transferencia, por lo cual solicitará informe al Ministerio de Hacienda.

Lea más: Ediles de San Pedro de Ycuamandyyú piden a Diputados intervenir la municipalidad

Verificación “in situ” de las denuncias

En tanto, el presidente de la Comisión Especial, Hugo Ramírez, manifestó que el jefe comunal hizo uso de su derecho y defendió su administración. Agregó que van a analizar las denuncias de los ediles, que están respaldadas por el informe de la Contraloría. Hay 15 cuestionamientos a la gestión del cartista Gustavo Rodríguez.

“Tenemos que analizar ambas versiones el de los denunciantes y del intendente. También vamos a visitar la comunidad para hacer una verificación de las denuncias. Lo que tenemos claro es que no podemos dejar que esta comunidad siga desamparada. El intendente explicó las denuncias y también fue contestando las preguntas de los diputados”, dijo Ramírez.

El parlamentario indicó que tienen programado ir a San Pedro de Ycuamandyyú el jueves o el viernes próximo y de esa manera elevar ya el informe final a la Cámara Baja para ser analizado en la sesión ordinaria de la siguiente semana el pedido de intervención municipal.

“En la siguiente sesión ya se va a presentar el pedido de intervención. Hoy no quiero opinar sobre el tema porque se debe ser imparcial y hacer que la Comisión Especial tome una decisión serena y madura”, finalizó el diputado Ramírez.