Elecciones Paraguay 2023: Efraín y Soledad llaman a la unidad con miras a la alternancia

“Necesitamos la unidad, no solo los que tenemos los mismos objetivos, sino también los que estamos en disidencia en algunos puntos, debemos apreciar sus aportes, debemos pensar en el país, en apostar por el cambio. Es un desafío enorme trabajar en la Concertación Nacional, de buscar una alternancia, no solo de color, sino de modelo que sea sinónimo de la mejoría de la calidad de la gente ”, Soledad Núñez, candidata a vicepresidente, durante una conferencia de prensa esta mañana.

Indicó además que el cambio debe ser profundo en el país, no solo de fachada. Reconoció que en los 33 años de democracia se tuvo muchos avances, pero que falta mucho por mejorar principalmente en el sistema de justicia para evitar al impunidad y el fortalecimiento de las instituciones.

“Tuvimos muchos cambios en estos 33 años de democracia, pero falta mucho. La pandemia vino a a señalar la debilidad de nuestras instituciones, el avance del narcotráfico que permea todo, y eso necesita un cambio no solo de fachada, sino un cambio profundo”, puntualizó Núñez.

“No nos vamos a pelear, no le vamos dar el gusto a la mafia”

Por su parte, el candidato a presidente, Efraín Alegre manifestó que no van a darle el gusto al sector que solo busca que los miembros de la Concertación se pelen, con el único objetivo de debilitar el proyecto de cambio para recuperar al país de la mano de la mafia, que lo secuestró.

“La gente nos quieren ver pelear, no le vamos a contestar a ningún tipo de confrontación. Los candidatos de la concertación son todos nuestros compañeros de lucha. No vamos a gastar nuestra energía en peleas, no vamos a gastar el tiempo en pelearnos entre los nuestros, vamos a reservar nuestra energía para derrotar a los que están destruyendo las familias paraguayas”, manifestó Efraín Alegre.

Desde una tabacalera no van a elegir el candidato

“Este modelo que hace tanto daño, que quieren elegir desde una tabacalera (en alusión a Horacio Cartes) quien va a representar la candidatura a presidente. El candidato va a elegir el pueblo paraguayo, desde todos los sectores. Nos reunimos a la lucha, nosotros peleamos por una causa, vamos a llegar al 18 de diciembre en las elecciones que va a ser una gran fiesta civil y de esa elección va a salir la chapa, que va a ser la chapa que va a conducir la república desde el 15 de agosto. Con un gabinete de la Concertación, en donde la mitad serán mujeres”, adelantó el candidato a presidente.

Agregó que una vez en el gobierno van a construir un país en donde se le de más participación a los jóvenes y sobretodo cambiar el modelo que está empotrado en el país hace 70 años y solo genera pobreza y hambre.

“Vamos a construir un país en donde la juventud sea protagonista de la victoria, para eso nos estamos preparando para controlar el voto de la gente, vamos a trabajar con la gente que nos va a ayudar a cargar el voto, seremos celosos de los votos. Tenemos unos 1.700 voluntarios que van a controlar que las urnas sean controladas, tenemos que vencer a la Justicia Electoral en las urnas, contando los votos. Haciendo controles adecuados en las mesas y para que el fraude de una vez por todas quede en el pasado de la historia del paraguay”, fustigó Alegre.

Esta mañana se sumaron a la chapa presidencial el Partido Democrático Progresista (PDP), Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Partido Frente Amplio (PFA), Partido de la A-PDA, Partido Encuentro Nacional (PEN), Partido de Patriotas Independientes (PPI) y las aglomeraciones políticas Movimiento Todos Juntos Podemos, Movimientos Apytere y el Movimiento de Personas con Discapacidad.