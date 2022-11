Políticos usan como trampolín la intendencia para buscar otro cargo

Los intendentes, que buscan ocupar una banca en la Cámara de Diputados son: el cartista Gustavo Rodríguez, intendente de San Pedro de Ycuamandyyú; Virina Villanueva, intendenta cartista de San Alfredo; Rodolfo Ferreira, intendente cartista de Choré. También por el cartismo se presenta como candidato a diputado el intendente de Obligado, Gil Amarilla. Por otro lado, por la concertación, la intendenta de José Leandro Oviedo, Del Pilar Vázquez, busca llegar a la Cámara Baja.

En tanto que como candidata a diputada por el movimiento Nuevo País está la intendenta de Nueva Colombia, Lida Escobar; Silvio Peña, intendente de Emboscada busca una banca en Diputados por el Partido Liberal. Mientras que como candidata a senadora por el movimiento Nuevo País está Sonia Fleitas, intendenta de Isla Pucú. Estos jefes comunales siguen en sus cargos utilizando los recursos municipales en sus candidaturas.

Por otro lado, los políticos que ya renunciaron el pasado 30 de octubre son: Ricardo Estigarribia (PLRA), exintendente de Villa Elisa, quien busca ser gobernador de Central; María del Carmen Benítez, exintendenta de Ybycuí, busca ser gobernadora de Paraguarí por Fuerza Republicana.

Norma Zárate de Monges, exintendenta de Sapucái, busca ser gobernadora de Paraguarí de manos del cartismo; Javier Pereira exintendente de Cambyretá, es candidato a gobernador de Itapúa por la Concertación.

El cartista César Torres, exintendente de Santa Rita, es candidato a gobernador de Alto Paraná; Luis Fernando González, exintendente de Capiatá, busca ser gobernador de Central por Fuerza Republicana; y el exintendente de Tobatí Dan González busca ser gobernador de Cordillera por el movimiento Nuevo País.

San Pedro está bajo comisión especial de intervención

Una comisión especial de intervención de la Cámara de Diputados actualmente está verificando las denuncias presentadas por la Junta Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú en contra del intendente Gustavo Rodríguez, quien es candidato a diputado por el movimiento Honor Colorado. Los ediles presentaron quince cuestionamientos a la gestión municipal tras recibir el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó una malversación de G. 2.500 millones durante la gestión 2021.

Además, la Municipalidad no recibe desembolso de los recursos de Fonacide y Royalties desde mayo pasado porque el jefe comunal no transfiere el porcentaje que debe enviar a Hacienda por el cobro de impuesto inmobiliario, pese a recaudar. Gustavo Rodríguez está también inhabilitado para firmar cheques en el Banco Nacional de Fomento (BNF) por lo cual no puede realizar él mismo las gestiones administrativas municipales. Asimismo, la municipalidad adeuda a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) por la expedición de licencias de conducir, mantiene deudas también con los funcionarios municipales por lo cual muchos altos jefes ya renunciaron y no se paga la dieta a los concejales. Además, tiene un sinnúmero de denuncias por obras pagadas y no ejecutadas, es decir “obras fantasmas” y sobrefacturaciones en las obras que se ejecutaron de manera chapucera. El matadero y vertedero municipal están inhabilitados para operar por no tener licencias del Mades ni de Senacsa. En junio pasado ediles denunciaron al intendente ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción por varias desprolijidades.

Candidatas en Paraguarí con criticadas administraciones

La candidata a la Gobernación de Paraguarí por el movimiento Fuerza Republicana María del Carmen Benítez, esposa del diputado Tomás Éver Rivas, renunció recientemente al cargo de intendenta de Ybycuí y a la presidencia de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Durante el tiempo que ocupó la Opaci fue cuestionada por colocar hurreros y familiares en cargos con jugosos salarios y por millonarios pagos por asesoramiento y marketing.

También como intendenta de Ybycuí estuvo por 20 años con denuncias por malversación que duermen en el Ministerio Público, utilizó incluso la justicia para eternizarse en el cargo, al cual renunció el pasado 30 de octubre para dedicarse de lleno a su candidatura.

Por otro lado, Norma Zárate de Monges, esposa del senador Darío Monges, también renunció a la intendencia de Sapucái para dedicarse a su candidatura a la Gobernación de Paraguarí, pero bajo la carpa del movimiento Honor Colorado.

Esta exjefa comunal fue cuestionada por la dudosa declaración jurada que presentó al renunciar en julio del 2021 para buscar su reelección al cargo. Su activo fue de G. 1.373 millones y luego de ser reelecta en noviembre pasado, volvió a presentar su declaración jurada y ahí aumentó a G. 2.093 millones.

Tanto ella como su esposo mantienen a unos 30 familiares, amigos y correligionarios en cargos públicos de diferentes entes estatales. Monges, cuando se desempeñaba como ministro de Justicia y Trabajo, ubicó a amigos en la ANDE, en el Ministerio Público y en la Justicia Electoral.

Nuevas elecciones

Debido a la renuncia de estos intendentes el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debe llamar a elecciones en 90 días posterior al cargo vacante. Es decir, en las ciudades donde los intendentes ya presentaron su renuncia el pasado 30 de octubre las elecciones deben ser en febrero del 2023 y en las ciudad en donde los jefes comunales seguirán hasta el 30 de enero las elecciones serán los primeros días de abril.

También 12 concejales municipales están como candidatos a diputados o senadores para las próximas elecciones. Sin embargo, para cubrir la vacancia de estos ediles no se necesita llamar a elecciones, pues cada uno tiene su suplente.